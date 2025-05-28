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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 6 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 28 Mayıs 2025. Hisselerin fiyatında kar payı nedeniyle düzeltme olacak. İşte o hisseler:

27 Mayıs 2025 | 15:15
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2025 | 09:50
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul'da bugün temettü dağıtacak 6 hisseye ilişkin açıklama şöyle: 

  • AGHOL.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,1327426 TL Teorik Fiyat: 261,367 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • AZTEK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,358691 TL Teorik Fiyat: 39,741 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • CEMTS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,22 TL Teorik Fiyat: 10,98 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • MGROS.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,9040087 TL Teorik Fiyat: 493,096 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8 TL Teorik Fiyat: 72,55 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • SUMAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,0082256 TL Teorik Fiyat: 270,992 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

NE KADAR TEMETTÜ DAĞITACAKLAR?

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL)
Pay başına brüt 5,1327426 TL, net 4,3628312 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)
Pay başına brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CEMTS)
Pay başına brüt 0,22 TL, net 0,187 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS)
Pay başına brüt 6,9040087 TL, net 5,8684073 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
Şirket 4 taksit halinde toplamda net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Net 0,80 TL olan ikinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025.

SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. (SUMAS)
Pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 30 Mayıs 2025. 

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