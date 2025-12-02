ARA
DOLAR
42,45
0,00%
DOLAR
EURO
49,58
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
5773,69
0,49%
GRAM ALTIN
BIST 100
11093,02
-0,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BYD'nin Türkiye'deki yeni modeli: Fiyatı belli oldu

BYD, elektrikli SUV modeli ATTO 2'yi bu ay Türkiye pazarına sunacak. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları...


Son Güncellenme:
BYD'nin Türkiye'deki yeni modeli: Fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini yüzde 100 elektrikli B-SUV segmentinde yer alan yepyeni ATTO 2 modeliyle genişletti. BYD'nin Türkiye'deki 8. elektrikli ve ürün gamı içindeki 9. modeli olan ATTO 2, bu ay Türkiye'deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak. İşte modelin özellikleri ve fiyatı...

1 BOYUTLAR

BOYUTLAR

Model 4 bin 310 milimetre uzunluğa, 1830 milimetre genişliğe ve 1675 milimetre yüksekliğe sahip. BYD ATTO 2'nin dingil mesafesi ise 2 bin 620 milimetre olarak ölçülüyor.

2 MENZİL

MENZİL

Açıklamaya göre modelde ön aksa entegre edilmiş 130 kilovat gücünde elektrik motoru bulunuyor. Motor, 290 Nm tork üreterek aracı 0'dan 100 kilometre hıza 7,9 saniyede ulaştırıyor.

Açıklamada "Araçtaki 45,12 kilovat saat (kWsa) kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre karma menzil sağlıyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 kilometreye kadar yükseliyor" deniliyor.

3 DONANIM SEÇENEKLERİ

DONANIM SEÇENEKLERİ

Açıklamaya göre modelin her iki donanım (Boost, Comfort) seviyesinde de 17 inç jant, panoramik cam tavan, dönebilir 12,8 inç multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge paneli, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve sesli komut sistemi gibi donanımlar yer alıyor.

4 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Modelin güvenlik donanımları arasında öne çıkanlar ise otonom acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk algılama, kör nokta uyarısı ve geri manevra uyarı sistemleri yer alıyor.

5 MARKANIN 9. MODELİ

MARKANIN 9. MODELİ

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye'nin elektrikli mobiliteye olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, 'Biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. BYD ATTO 2, konfor ve teknolojiyi şehir içi pratikliğiyle birleştirerek segmentinde önemli bir oyuncu olacak" dedi.

Bu yıl ATTO 2'nin yanı sıra TANG ve SEALION 7 modellerini de kullanıcılarla buluşturduklarını hatırlatan Ergun, 'Böylece Türkiye'de sunduğumuz model sayısı 9'a ulaştı. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

6 SEALION 7 LANSMAN FİYATIYLA KALACAK

SEALION 7 LANSMAN FİYATIYLA KALACAK

Ergun, SEALION 7 modeline gösterilen ilgi doğrultusunda, müşterilerin fiyat artışından etkilenmemeleri için kasımdaki lansman fiyatını aralıkta da koruma kararı aldıklarını belirterek, yıl sonuna kadar bu talebi karşılayarak müşterileri yeni araçlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

7 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Açıklamaya göre ATTO 2, Boost donanım versiyonu için 1 milyon 529 bin, Comfort donanım versiyonu için ise 1 milyon 629 bin liralık özel lansman fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL