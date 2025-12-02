BYD'nin Türkiye'deki yeni modeli: Fiyatı belli oldu

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye'nin elektrikli mobiliteye olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, 'Biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. BYD ATTO 2, konfor ve teknolojiyi şehir içi pratikliğiyle birleştirerek segmentinde önemli bir oyuncu olacak" dedi.

Bu yıl ATTO 2'nin yanı sıra TANG ve SEALION 7 modellerini de kullanıcılarla buluşturduklarını hatırlatan Ergun, 'Böylece Türkiye'de sunduğumuz model sayısı 9'a ulaştı. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.