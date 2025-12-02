BYD'nin Türkiye'deki yeni modeli: Fiyatı belli oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini yüzde 100 elektrikli B-SUV segmentinde yer alan yepyeni ATTO 2 modeliyle genişletti. BYD'nin Türkiye'deki 8. elektrikli ve ürün gamı içindeki 9. modeli olan ATTO 2, bu ay Türkiye'deki tüm BYD bayilerinde satışa sunulacak. İşte modelin özellikleri ve fiyatı...
1 BOYUTLAR
Model 4 bin 310 milimetre uzunluğa, 1830 milimetre genişliğe ve 1675 milimetre yüksekliğe sahip. BYD ATTO 2'nin dingil mesafesi ise 2 bin 620 milimetre olarak ölçülüyor.
2 MENZİL
Açıklamaya göre modelde ön aksa entegre edilmiş 130 kilovat gücünde elektrik motoru bulunuyor. Motor, 290 Nm tork üreterek aracı 0'dan 100 kilometre hıza 7,9 saniyede ulaştırıyor.
Açıklamada "Araçtaki 45,12 kilovat saat (kWsa) kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre karma menzil sağlıyor. Şehir içi kullanımda ise menzil 463 kilometreye kadar yükseliyor" deniliyor.
3 DONANIM SEÇENEKLERİ
Açıklamaya göre modelin her iki donanım (Boost, Comfort) seviyesinde de 17 inç jant, panoramik cam tavan, dönebilir 12,8 inç multimedya ekranı, 8,8 inç dijital gösterge paneli, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve sesli komut sistemi gibi donanımlar yer alıyor.
4 GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
Modelin güvenlik donanımları arasında öne çıkanlar ise otonom acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk algılama, kör nokta uyarısı ve geri manevra uyarı sistemleri yer alıyor.
5 MARKANIN 9. MODELİ
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye'nin elektrikli mobiliteye olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, 'Biz de ürün gamımızı hızla genişletiyor ve bu alandaki iddiamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. BYD ATTO 2, konfor ve teknolojiyi şehir içi pratikliğiyle birleştirerek segmentinde önemli bir oyuncu olacak" dedi.
Bu yıl ATTO 2'nin yanı sıra TANG ve SEALION 7 modellerini de kullanıcılarla buluşturduklarını hatırlatan Ergun, 'Böylece Türkiye'de sunduğumuz model sayısı 9'a ulaştı. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle Türkiye otomotiv pazarına enerji vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
6 SEALION 7 LANSMAN FİYATIYLA KALACAK
Ergun, SEALION 7 modeline gösterilen ilgi doğrultusunda, müşterilerin fiyat artışından etkilenmemeleri için kasımdaki lansman fiyatını aralıkta da koruma kararı aldıklarını belirterek, yıl sonuna kadar bu talebi karşılayarak müşterileri yeni araçlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.