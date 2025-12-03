Bölgenin tarımsal sulama suyunu karşılayan aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) içme suyu sağlayan Alaköprü Barajı alarm vermeye başladı. Geçtiğimiz kış ve bahar da yeterli yağış almaması ve yazın sıcak geçmesinin ardından barajdaki su seviyesi yüzde 20'lere kadar geriledi.