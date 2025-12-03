TasteAtlas'a göre Türk mutfağının en az puanlı yemekleri açıklandı

ARA
Dijital gastronomi platformu Taste Atlas, Türk mutfağının en kötü yemeklerini sıraladı. Listede kapuska, macun, türlü gibi yemekler de yer aldı.


Dünyanın farklı ülkelerinden yemekleri puanlayan TasteAtlas, Türk mutfağının en beğenilmeyen yemeklerini de açıkladı. 70 yemeğin yer aldığı liste, 22 binden fazla kullanıcının oylarıyla belirlendi. İşte Türk mutfağının en beğenilmeyen 10 yemeği...

1- Kapuska

1- Kapuska

Listenin ilk sırasında beyaz lahanadan yapılan kapuska yemeği yer aldı.

2- Kaymaklı kayısı

2- Kaymaklı kayısı

Listenin ikinci sırasında ise kaymaklı kayısı yer aldı.

3- Macun

3- Macun

4- Kuzu kelle

4- Kuzu kelle

5- Türlü

5- Türlü

6- Beyin salatası

6- Beyin salatası

7- Mahluta çorbası

7- Mahluta çorbası

8- Mıcırık aşı

8- Mıcırık aşı

9- Hoşaf

9- Hoşaf

10- Etli bamya

10- Etli bamya

İşkembe çorbası, hamsili pilav, orman kebabı...

İşkembe çorbası, hamsili pilav, orman kebabı...

Listede ayrıca tahinli kurabiye, işkembe çorbası, hamsili pilav, karalahana çorbası, orman kebabı, pişmaniye, boyoz, mısır ekmeği, cezerye, kır pidesi, lokum, haşlama, cevizli sucuk, höşmerim, aşure, kandil simidi, fasulye pilaki, soslu döner, tulumba, revani, kabak tatlısı, tarhana çorbası, un helvası gibi yiyecekler de yer aldı.
