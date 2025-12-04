Hollandalılar artık neden yüzen evleri tercih ediyor?

Sel riskinin giderek artması, konut sıkıntısı derken artık daha fazla Hollandalı yüzen evleri tercih ediyor. Yüzen evler, Fransız Polinezyası’ndan Maldivler’e kadar sel riski yüksek ülkelerde, Hollandalıların öncülük ettiği daha büyük projelere ilham veriyor.

Selle mücadele yöntemi olarak yüzen evler

İklim kriziyle birlikte deniz seviyesinin yükselmesi ve şiddetli fırtınalar, yüzen evleri selle mücadelede etkili bir model haline getiriyor. Hollanda'da yaşanan konut krizi de her geçen gün bu tür evlere olan talebi artırıyor.

Öte yandan yetkililer de imar yasalarını yeniden düzenleyerek yüzen evlerin inşasını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Söz konusu yüzen evler sadece Birleşik Krallık, Fransa ve Norveç gibi Avrupa ülkelerine özgü değil. Deniz seviyesinin yükselmesiyle tehdit altındaki Fransız Polinezyası ve Maldivler gibi bölgelerde de çalışmalar yürütülüyor.

Yüzen evler nasıl inşa ediliyor?

Yüzen evler herhangi bir kıyı şeridine inşa edilebiliyor. Deniz seviyesinin yükselmesi veya sellere karşı suyun yüzeyinde kalacak şekilde tasarlanıyor. Kıyıya sabitlenen yüzen evler, genellikle çelik direkler üzerine oturtuluyor.

Karada inşa edilen evlere benzeseler de suda dengede kalmalarını sağlayan beton bir gövdeye sahip oluyorlar.

Hollanda'da bu tür evler genellikle kare biçimli ve üç katlı sıra evler şeklinde ahşap, çelik ve cam gibi klasik malzemelerle inşa ediliyor. Yüzen evler, iklim krizinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği bu dönemde, olası bir çözüm planı olarak da değerlendiriliyor.

Yüzen ofis binası, yüzen çiftlik...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kayıtlı yaklaşık 3 bin yüzen ev bulunuyor. Son yıllarda ise yüzlerce kişinin yüzen evlere taşındığı biliniyor.

Ülkenin Rotterdam şehrinde ise dünyanın en büyük yüzen ofis binası ve ineklerin robotlar tarafından sağıldığı yüzen bir çiftlik bulunuyor.

Öte yandan, uzmanlara göre Hollanda'daki konut krizine çözüm olarak gelecek 10 yıl içinde 1 milyon yeni konut inşa edilmesi gerekiyor. Yüzen evler de bu hedefe ulaşmada önemli bir alternatif olabilir.

Yüzen evin zorlukları var mı?

Şiddetli rüzgarlar, yoğun yağışlar ya da büyük kruvaziyer gemilerinin geçişinde yüzen evlerin sallandığı biliniyor. Ayrıca, elektrik şebekesine ve kanalizasyon sistemine bağlanmak için de ek altyapı gerekiyor.

Daha yüksek bölgelerdeki belediye hizmetlerine ulaşabilmek için özel su geçirmez kablolar ve pompalar kullanılıyor. Amsterdam’daki Schoonschip yerleşimi ve Rotterdam’daki yüzen ofis binası örneklerinde olduğu gibi, bazen sıfırdan yeni mikro şebekeler inşa edilmesi gerekebiliyor.

Ancak yine de uzmanlar, yüzen evlerin faydalarının daha ağır basabileceğine vurgu yapıyor.