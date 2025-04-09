Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (8 Nisan)

Borsa İstanbul'da 8 Nisan'da nakit karı payı dağıtma konusunda karar ya da teklif açıklayan 5 şirket şöyle:

1 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA) Coca-Cola İçecek A.Ş.'den dün yapılan açıklamaya göre şirket pay başına brüt 1,0721999 TL, net 0,9113699 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi ise 28 Mayıs olacak.

2 NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NTGAZ) Pay başına brüt 0,5797101 TL, net 0,4927535 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Nisan, ödeme tarihi ise 30 Nisan olacak.

3 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC) 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü dağıtacak.

4 ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. (ULUFA) Pay başına brüt 1,1767790 TL, net 1,0002621 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Haziran, ödeme tarihi 25 Haziran.