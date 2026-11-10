Koç Holding 2026 yılına ilişkin 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, 2026'nın Ocak-Eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde kombine bazda 2,7 milyar dolar yatırım gerçekleştiren holdingin son 5 yıldaki toplam kombine yatırım tutarı 17,5 milyar dolara çıktı. Koç Holding'in aynı dönemdeki konsolide gelirleri ise 57,6 milyar dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, topluluğun çeşitlendirilmiş portföy yapısına ve uzun vadeli yatırım yaklaşımına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zorlu küresel ekonomik koşullara ve artan rekabete rağmen uzun vadeli yatırım yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İhtiyatlı finansal yönetim anlayışımız ve güçlü bilançomuz sayesinde finansal dayanıklılığımızı korurken, geleceğe yönelik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Türkiye'deki üretim ve teknoloji geliştirme kapasitemizi artırıyor, uluslararası pazarlardaki fırsatları değerlendiriyoruz."

"Üretim ve AR-GE birikimimizi yeni nesil teknolojilerle buluşturuyoruz"

Üretim kapasitesini teknoloji ve verimlilik odaklı yatırımlarla geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tofaş, 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği K9 projesinde seri üretime başladı. Yıllık 100 bin adetlik bitmiş araç kapasitesine sahip proje kapsamında banttan indirilen ilk model, Türkiye hafif ticari araç pazarının önemli modellerinden Fiat Doblo olurken, Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Rifter ve Peugeot Partner modelleri de Bursa'da üretilecek. Bu yatırımı, Türkiye otomotiv sanayisindeki üretim ve mühendislik birikiminin uluslararası rekabet gücünü destekleyen önemli bir adım olarak görüyoruz. Arçelik'in 2021 yılında 78,3 milyon avro bedelle bünyesine kattığı Manisa üretim kampüsü içerisinde son 5 yılda yaptığı yaklaşık 200 milyon avro yatırımla devreye aldığı Çamaşır Makinesi İşletmesi de bu yaklaşımımızın somut örneklerinden biri. İleri otomasyon sistemleri ve veri odaklı teknolojilerle donatılan tesis, operasyonel verimliliğimizi artırırken uluslararası pazarlardaki konumumuzu destekleyecek. Türkiye'deki üretim ve AR-GE birikimimizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmaya devam ediyoruz."

Çakıroğlu, farklı sektörlerde operasyonel kapasiteyi ve rekabet gücünü artırmaya odaklandıklarını belirterek, Otokar'ın yaklaşık 1,47 milyar dolar tutarındaki zırhlı araç ihracatı ve entegre lojistik destek sözleşmesinin, uluslararası mühendislik ve üretim yetkinliklerinin karşılığı olduğunu aktardı.

Tüpraş'ın yüksek kapasite kullanımı ve esnek ham petrol tedarik yapısıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü aktaran Çakıroğlu, "Tüpraş, farklı coğrafyalardan gerçekleştirdiği ham petrol tedariki, etkin ürün optimizasyonu ve operasyonel mükemmeliyet odağıyla hem ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya hem de tüm paydaşları için değer yaratmaya devam etti." değerlendirmesini yaptı.

Çakıroğlu, kapsamlı yenilemenin ardından 30 Eylül'de müşteri kabulüne başlayan Antalya'daki Divan Talya'nın turizme yeniden kazandırılmasının, Türkiye'nin potansiyeline duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"Özel sektör iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol üstleniyor"

Koç Holding'in Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Küresel İş Ortağı olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP31 Küresel İş Ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede özel sektörün yatırım, teknoloji geliştirme ve işbirliği kapasitesinin önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz. New York İklim Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz temaslarda da vurguladığımız gibi, düşük karbonlu ekonomiye geçişte somut ilerleme kaydedebilmek için ortak hareket etmek gerekiyor."

Çakıroğlu, sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma anlayışlarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini, enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar ve düşük karbonlu teknolojilere yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Söz konusu yaklaşımlarının somut örneklerinden birini de Entek'in yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarının oluşturduğunu aktaran Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Entek, inşaat çalışmaları devam eden projeleriyle yurt içi ve yurt dışında ilave yenilenebilir enerji kapasitesini devreye almaya hazırlanıyor. Bu yatırımlarla, yenilenebilir enerji üretimini artırmanın yanı sıra enerji sisteminin esnekliğini ve arz güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu yatırımların, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırarak daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. COP31'i, düşük karbonlu dönüşümü hızlandıracak somut adımların atılması ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun 100 yıllık birikiminin gelecek hedeflerine güçlü zemin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fortune Global 500 listesinde 25 yıldır kesintisiz yer alan tek Türk şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. 60'tan fazla ülkedeki faaliyetlerimiz ve 155'i aşkın ülkeye ulaşan ihracatımızla Türkiye'nin sanayi gücünü dünyaya taşıyoruz. İkinci yüzyılımızda da teknolojiye, insan kaynağına ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik alanlara yatırım yaparak, küresel ölçekte rekabet eden şirketlerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Ülkemizde üretmeye, yatırım yapmaya ve Türkiye'nin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz."