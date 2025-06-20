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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)

Borsa İstanbul'da dün 2 şirket 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında KAP'a bildirimde bulundu. İşte o şirketler:

20 Haziran 2025 | 00:18
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 479.216 EUR + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)
Lisans anlaşmasını duyuran şirketin açıklaması şöyle: Şirketimiz 19.06.2025 tarihinde, Mothercare ürünlerinin Türkiye'de lisanslı olarak üretimi ve satışı konusunda Mothercare Global Brand Limited ile on yıl süreli lisans anlaşması imzalamıştır. Mothercare, Birleşik Krallık merkezli, bebek ve çocuk ürünlerinde uzmanlaşmış küresel bir markadır. 
Mothercare markasının Türkiye pazarındaki kullanım hakkı, lisans anlaşması süresince, sadece şirketimize ait olacaktır. Bununla birlikte, ebebek markalarının farklı ülkelerdeki Mothercare mağazalarında ve satış noktalarında satılması da mümkün olacaktır.  Bu anlaşmanın, ebebek markasının uluslararası bir marka olma yolundaki yolculuğunu desteklemesi ve şirketimizin ciro ve karlılığına sözleşme geçerlilik süresi içinde pozitif etki yapması beklenmektedir.

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