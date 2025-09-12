Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket (11 Eylül)

Şirketten dün yapılan 2 açıklama şöyle:

Şirketimiz ile TECNIMONT firması arasında, firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAI'de bulunan Hassi R'Mel Gas Compr. Boosting Phase III projesi için BUSBAR ve New Linear Alkyl Benezene Unit projesi için KABLO KANALI ve MERDİVENİ ihtiyaçlarının şirketimizce tedarik edilmesine yönelik olarak yaklaşık olarak toplamda 1.740.000,00 USD (BirMilyonYediYüzKırkBinAmerikanDoları) tutarında sipariş alınmış, bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.

Şirketimiz ile INTERNATIONAL ELECTROMECHANICAL firması arasında firmanın BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ – DUBAI'de bulunan BUSINESS & SOCIAL CLUSTER PHASE 2 projesi için yaklaşık olarak 789.000,00 USD (YediYüzSeksenDokuzBinAmerikanDoları) tutarında BUSBAR siparişi alınmış, bu kapsamda üretim ve planlama süreci başlamıştır.