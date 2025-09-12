Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (12 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Ve Turizm A.Ş. (FLAP) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv Ve Turizm A.Ş. (FLAP)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0693333 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0589333 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,011 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)
%160 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,092 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)