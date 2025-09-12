Dev satın alma söylentisinin ardından 2 şirketin hisseleri tırmandı

Paramount Skydance, Warner Bros Discovery'yi satın almak için bir teklife hazırlanıyor. ABD medyası ve Reuters'a göre iki dev Hollywood stüdyosu bir araya gelebilir.

Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison, bu hafta kısa süreliğine de olsa dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıraya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Yazılım ve bulut teknolojisi alanında faaliyet gösteren Oracle, sözleşmeye bağlı satış anlaşmalarının 500 milyar dolara ulaştığını duyurmuş, şirketin hisseleri zıplamıştı. Ellison, Trump'a yakınlığıyla bilinen bir isim.

Ellison, Bloomberg Milyarderler endeksine göre bu hafta 380 milyar doları aşan servetiyle kısa süreliğine Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin kişisi oldu. Trump, bu yılın başlarında TikTok'un potansiyel alıcılarından biri olarak onun adını duyurmuştu.

Şimdi ise yeni bir gelişme var. Milyarder teknoloji devi Larry Ellison'ın oğlu David Ellison tarafından yönetilen yapım şirketi Skydance, Paramount ile birleşmesini tamamlamasından bir aydan kısa bir süre sonra yeni bir adım atabilir.

İlk olarak The Wall Street Journal'ın duyurduğu habere göre Paramount Skydance, Warner Bros Discovery'yi satın almak için bir teklife hazırlanıyor. Gazete henüz bir teklif sunulmadığını, planın gerçekleşmeyebileceğini de söylüyor.

HİSSELER FIRLADI

Haberlerin ardından Warner Brothers Discovery hisseleri perşembe günü %29, Paramount Skydance hisseleri ise %16 artışla kapandı.

ARŞİV ÇOK ZENGİN: HANGİ ŞİRKETLER VAR?

Teklif haberleri Skydance'in Paramount Global'ı 8.4 milyar dolara satın almasından birkaç hafta sonra gerçekleşti. Söz konusu teklif çok bilinen eğlence markalarını tek bir çatı altında birleştiriyor.

Bu birleşme, Superman gibi DC Comics süper kahramanları ile Nickelodeon'ın SpongeBob SquarePants karakterini, "The Matrix" ve "Star Trek" gibi bilim kurgu markalarını ve CBS News ile CNN gibi iki büyük haber ağına sahip olacak.

BBC haberinde "Teklif, CNN haber ağı, HBO ve Barbie ile Harry Potter filmlerinin yapımcısı olan film stüdyosunu da içeren tüm Warner Brothers Discovery işini kapsayacak" diyor.