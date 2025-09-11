11 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 203,43 puan azalarak 10.382,89 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 12,99 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.573,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.366,72 puanı, en yüksek 10.735,22 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 değer kaybederek 10.382,89 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 195,72 puan ve yüzde 1,68 değer kaybederek 11.449, 80 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,89, holding endeksi yüzde 2,28 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en çok kaybettiren yüzde 8,58 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 2,60, teknoloji endeksi yüzde 2,57, hizmetler endeksi yüzde 1,46 ve sanayi endeksi yüzde 1,34 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti.

Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD’de açıklanan verilerin tüketici enflasyonunda hızlanma ve iş gücü piyasasında ilave soğuma sinyalleri vermesine rağmen pozitif seyrederken, BIST 100 endeksi negatif ayrışarak gün içinde 10.735,22 puanla zirveyi gördükten sonra genele yayılan satışlarla günü negatif bir seyirle tamamladı.

FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti. AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan ekonomistler ise TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyordu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 634,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 634,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 890 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,28 bileşik getirisi yüzde 40,76 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1825 satışta 41,3475 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1725, satışta 41,3375 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1737, sterlin/dolar paritesi 1,3567 ve dolar/yen paritesi 147,198 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 azalışla 66,2 dolardan işlem görüyor.

