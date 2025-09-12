ARA
  • İngilizlerin şehir tatili için en sevdiği 39 yer belli oldu: Türkiye'den 1 şehir listede

İngilizlerin şehir tatili için en sevdiği 39 yer belli oldu: Türkiye'den 1 şehir listede

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngilizlerin Avrupa'da şehir tatili için en sevdiği 30 lokasyonu listelemiş.


İngilizlerin şehir tatili için en sevdiği 39 yer belli oldu: Türkiye'den 1 şehir listede

Habere göre her yıl milyonlarca İngiliz Avrupa'yı gezmek için seyahat ediyor, ancak bazı şehirler tatil için İngilizlerin favorileri arasında. Gazete 1676 katılımcının yer aldığı bir anketin sonucunu paylaştı. İşte İngilizlerin en sevdiği şehirler:
 

1 Krakow - Polonya

Krakow - Polonya

Habere göre şehir, konaklama, yiyecek ve içecek, cazibe merkezleri, ulaşım kolaylığı, alışveriş, kalabalık olmaması ve  maliyet açısından yapılan değerlendirmede en yüksek puanı almış. Kent yüzde 92 ilk sırada.

Ziyaretçiler şehri dolaşmanın oldukça kolay olduğunu düşünüyor. Bir gece konaklama ortalama 86 pound'a mal oluyor.

2 Venedik - İtalya

Venedik - İtalya

Venedik, kültürel mekanları, turistik yerleri ve konaklama özellikleriyle yüzde 90 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Şehir romantik ve tarihi olduğu için çok beğeniliyor.

Fiyatlar ve kalabalık ise puan kıran noktalar. 

3 Valensiya - İspanya

Valensiya - İspanya

3'ncülük sırasını aslında iki şehir paylaşıyor. İspanya'nın Valensiya kenti yüzde 89'luk oy oranına ulaşmış durumda.

 

4 Viyana - Avusturya

Viyana - Avusturya

Viyana da Valensiya ile birlikte yüzde 89 oy oranına ulaşmış. 

Kent, yiyecek-içecek, ulaşımın kolay olması, kültürel mekanlar ve turistik cazibe merkezleri açısından da 5 yıldız almış.

5 İstanbul - Türkiye

İstanbul - Türkiye

İstanbul listede üst sıralarda. Habere göre İstanbul yüzde 88 oy aldı. Bir katılımcı İstanbul'u şimdiye kadar ziyaret ettiği 'en ilginç yer' olarak nitelendirmiş.

İstanbul yeme-içme, kültürel mekanlar açısından beş yıldız, konaklama açısından ise dört yıldız almış. 

 

6 Sevilla - İspanya

Sevilla - İspanya

Listede İstanbul'un ardından Sevilla geliyor. Listede yer alan diğer şehirler ise şöyle:

  • Bordo - Fransa
  • Prag - Çekya
  • Berlin - Almanya
  • Budapeşte - Macaristan
  • Floransa - İtalya
  • Funchal - Portekiz
  • Roma - İtalya
  • Verona - İtalya
  • Hamburg - Almanya
  • Madrid - İspanya
  • Paris - Fransa
  • Porto - Portekiz
  • Stokholm - İsveç
  • Bergen - Norveç
  • Malaga - İspanya
  • Valletta - Malta
  • Barselona - İspanya
  • Brugge - Belçika
  • Gent - Belçika
  • Kopenhag - Danimarka
  • Lizbon - Portekiz
  • Münih - Almanya
  • Atina - Yunanistan
  • Oslo - Norveç
  • Riga - Letonya
  • Bologna - İtalya
  • Dubrovnik - Hırvatistan
  • Milano - İtalya
  • Amsterdam - Hollanda
  • Brüksel - Belçika
  • Köln - Almanya
  • Dublin - İrlanda

 
