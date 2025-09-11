ARA
DOLAR
41,29
0,03%
DOLAR
EURO
48,58
0,67%
EURO
GRAM ALTIN
4825,87
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10382,89
-1,92%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında 3 hisseyle ilgili alınan tedbir kararı bildirildi.


Son Güncellenme:
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EYGYO.E (EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı), IZMDC.E (İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.) ve SKTAS.E (Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş) payları 12 Eylül tarihli işlemlerden (seans başından) 10 Ekim tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. 

Açıklama şöyle devam ediyor:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 05/12/2024 tarihli kararı uyarınca yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda açığa satış yapılabilmektedir.
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL