Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 5 şirket

Açıklama şöyle: Şirketimiz PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. ile TCDD TEKNİK MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK A.Ş. arasında "Demiryolu Araçları İzleme Sistemi (DAİS)" projesine ilişkin sözleşme imzalanmıştır.



Söz konusu bu stratejik proje ile;



TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından belirlenecek 400 adet yük vagonunun; gerçek zamanlı konum, hareket ve mesafe bilgilerinin takibi sağlanacak olup bu sayede lojistik operasyon verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Özgün tasarım yöntemiyle geliştirilecek yüksek doğruluk ve güvenilirliğe sahip DAİS cihazları ile demiryolu taşımacılığında dijitalleşmenin temelleri güçlendirilecektir.



Proje kapsamında 4 adet prototip cihaz üretimi ve testlerinin ardından, 30 adet pilot üretim ve son olarak 370 adet seri üretim DAİS cihazı teslim edilerek montajları yapılacaktır.

Toplam sözleşme bedeli 85.850.000,00 TL olan bu proje ile birlikte, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin operasyonel kabiliyetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.