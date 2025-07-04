Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 5 şirket

Borsa İstanbul'da dün 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklamalar yapan 5 şirket şöyle:
1 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile İngiltere merkezli uluslararası telekom operatörü olan Wavecrest Networks Limited ("Wavecrest") arasında, 10.08.2022 tarihinde imzalanan ve Wavecrest'in uluslararası ses ağlarının dönüştürülmesi ile yönetimini kapsayan hizmet sözleşmesine ilişkin olarak; taraflar arasında 02.07.2025 tarihinde sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik ek protokol imzalanmıştır.
Yeni sözleşme 3 yıllık süreyi kapsamakta olup, ek olarak 1 yıl süreyle otomatik yenileme opsiyonu içermektedir. Bu kapsamda 3 yıllık döneme ilişkin toplam sözleşme bedeli 742.380 Amerikan Doları'dır. (sözleşmenin imzalandığı gündeki TCMB döviz alış kuruna göre 29.526.902 Türk Lirası).
Sözleşme kapsamında, Şirketimiz tarafından geliştirilen ve bulut altyapısında çalışan Odine Nebula yazılım çözümü kullanılarak, Wavecrest'in uluslararası ses trafiğine ilişkin ağ yönetimi hizmeti sunulmaktadır. Odine, bu çözüm aracılığıyla Wavecrest'in ses operasyonlarında otomasyon ve operasyonel verimlilik seviyelerini artırmaya yönelik katkı sağlamaktadır.
Bu sözleşme uzatımı, Şirketimizin global müşteri portföyünü koruma ve genişletme hedefleriyle birlikte, tekrar eden gelir modelleri üzerinden sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek uluslararası operasyonlarımızın gelişimine katkı sağlamaktadır.
2 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu endeksinin ilk 50 sıralamasında yer alan Yücel Grup şirketlerinden Kroman Çelik Sanayii A.Ş. arasında Erzurum Horasan'da kurulacak Güneş Enerji Santrali projesinin 154 kV Yüksek Gerilim Trafo Merkezi ve Enerji İletim Hattının yapımı (dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) amacıyla 4.375.000 USD + KDV bedelle sözleşme imzalanmıştır.
3 EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EUREN)
Açıklama şöyle: 26 Mayısta Üretimine başladığımız Solar camları ile ilgili olarak CW Enerji Mühendislik Ticaret ve sanayi AŞ.firmasından 3.692.000 usd , Güncel kurla 146.751.462 TL tutarında Ges Panel Camı siparişi alınmıştır.30 Eylül tarihine kadar sevk edilmesi planlanmaktadır.
4 PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. (PATEK)
Açıklama şöyle: Şirketimiz PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. ile TCDD TEKNİK MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK A.Ş. arasında "Demiryolu Araçları İzleme Sistemi (DAİS)" projesine ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu bu stratejik proje ile;
TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından belirlenecek 400 adet yük vagonunun; gerçek zamanlı konum, hareket ve mesafe bilgilerinin takibi sağlanacak olup bu sayede lojistik operasyon verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Özgün tasarım yöntemiyle geliştirilecek yüksek doğruluk ve güvenilirliğe sahip DAİS cihazları ile demiryolu taşımacılığında dijitalleşmenin temelleri güçlendirilecektir.
Proje kapsamında 4 adet prototip cihaz üretimi ve testlerinin ardından, 30 adet pilot üretim ve son olarak 370 adet seri üretim DAİS cihazı teslim edilerek montajları yapılacaktır.
Toplam sözleşme bedeli 85.850.000,00 TL olan bu proje ile birlikte, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin operasyonel kabiliyetleri daha etkin ve verimli hale getirilecektir.