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Borsada gün sonu rakamları (6 Aralık): Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,51 değer kaybederek 7.855,06 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 202,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 95,6 milyar lira oldu.

06 Aralık 2023 | 20:08
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Borsada gün sonu rakamları (6 Aralık): Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 202,36 puan azalarak 7.855,06 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 9,10 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.066,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.855,06, en yüksek 8.112,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 azalışla 7.855,06 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,62 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 5,81 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 3,85, hizmetler endeksi yüzde 2,47, sanayi endeksi yüzde 3,57 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,99 puan ve yüzde 2,33 kayıpla 8.471,07 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 89'u geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Mia Teknoloji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

ANALİST YORUMU

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, ülkede çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamaya da dikkati çekti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan stokların öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 puanın destek, 8.100 ve 8.160 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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