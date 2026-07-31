ARA
DOLAR
47,52
0,20%
DOLAR
EURO
54,76
-0,04%
EURO
ALTIN
6061,84
-0,02%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Beyran ve tantunide tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin, salçada gıda boyası... Bakanlık o ürünleri ve markaları tek tek ifşa etti

Beyran ve tantunide tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin, salçada gıda boyası... Bakanlık o ürünleri ve markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 30 Temmuz 2026 tarihli güncel taklit ve tağşiş listesi, birçok temel gıda ürünündeki çarpıcı uygunsuzlukları gözler önüne serdi. Denetimlerde yoğurtta jelatin, tereyağında bitkisel yağ, sucuk ve hazır et ürünlerinde kanatlı eti, salçada gıda boyası, balda ise taklit veya tağşiş belirlendi.

Ekonomist
Ekonomist
Son Güncellenme:
Beyran ve tantunide tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin, salçada gıda boyası... Bakanlık o ürünleri ve markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi, sofralara ulaşan birçok üründeki uygunsuzlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Yoğurttan bala, sucuktan tantuniye, takviye edici gıdadan kırmızı ete kadar pek çok üründe mevzuata aykırı içerikler ve hileli uygulamalar belirlendi. İşte 30 Temmuz 2026 tarihli listede yer alan ürünler ve markalar...

1 Yoğurtta jelatin, börek harcında kanatlı eti!

Yoğurtta jelatin, börek harcında kanatlı eti!
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Sarıyer Börekçisi – Hatice DoğduKıymalı Börek İç Harcı (Pişmiş)Kanatlı eti tespiti
İnkaya Süt Mamulleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (İnkaya)Yoğurt 500 GJelatin tespiti
Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.İlayda Çiftliği Taze Kaşar Peyniri 2000 GYağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, eritme tuzu tespiti
Bilal Koç Süt ve Süt ÜrünleriTuzlu TereyağıBitkisel yağ tespiti

2 Salçada gıda boyası, dana sucukta kanatlı eti tespit edildi

Salçada gıda boyası, dana sucukta kanatlı eti tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Enver Özbay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Ziraat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Fatih Bey)Beyaz PeynirBitkisel yağ tespiti
Metinbey Süt ve Süt Ürünleri – Yeşim Latifoğlu (KRS Metinbey)TereyağıBitkisel yağ tespiti
Erciyes Süt Ürünleri Limited Şirketi (Narlıtepe Doğanın Sevgisi)Tam Yağlı Ayçekirdeği Mısır Çeşnili Eritme Peyniri (500 gr)Bitkisel yağ tespiti, nişasta tespiti
Halil ÇevikTatlı Biber SalçasıGıda boyası tespiti
Özderinalp Kasabı – Cem Derinalp (Derinalp Kardeşler)Isıl İşlem Görmüş Dana SucukKanatlı eti tespiti

3 İskenderden kanatlı eti çıktı!

İskenderden kanatlı eti çıktı!
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Günselizadem)Kasap Piliç Köfte (Isıl İşlem Uygulanmış Piliç Eti Ürünü - Pişmiş & Dondurulmuş)Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Mega Çınar Grup – Haydar Aşılıoğlu (Mega Çınar)Piliç KöfteMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Mega Çınar Grup – Haydar Aşılıoğlu (Mega Çınar)Piliç KöfteMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
Ulu Hünkar Köşkü Kafe Restoran Limited Şirketiİskender Et Döner (Pişmiş)Kanatlı eti tespiti
Eroğlu Yemekçilik Gıda İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eroğlu Yemek Fabrikası)Dana Etli Kadınbudu Köfte HarcıKanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti

4 Kebap harcında deri dokusu, balda taklit veya tağşiş tespiti

Kebap harcında deri dokusu, balda taklit veya tağşiş tespiti
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
İstanbulkapı Çorbacısı – Muhammed Emir AylançKıymalı Pide İç Harcı (Dana Etli)Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
Bingöl Lokantası – Orhan BingölÇiğ Adana Kebap HarcıDeri dokusu tespiti, kanatlı eti tespiti
VLKN Tarım Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited ŞirketiAyvalık Naturel Sızma ZeytinyağıTohum yağları karıştırılması tespiti
Bal Çiftliği Gurme Şarküteri – Ahmet Kamil Eynallı (Bal Çiftliği Gurme)Sızma ZeytinyağıTohum yağları karıştırılması tespiti
PEG Gıda Pazarlama ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi (ALİN)Naturel Sızma Zeytinyağı (1 L)Tohum yağları karıştırılması tespiti
Enfa Gıda – Mustafa Ençetin (Zaraköy)Süzme Çiçek BalıTaklit veya tağşiş tespiti

5 Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi, kırmızı ette tek tırnaklı eti

Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi, kırmızı ette tek tırnaklı eti
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Kafaoğlu Süt ve Gıda Mamulleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (OKTA)Tam Yağlı Taze Eritme PeyniriNatamisin tespiti
Nurs Lokman Hekim Gıda, Tarım, Bitki ve Botanik Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adavital)Panax Ginseng & Çoban Çökerten & Yulaf İçeren Takviye Edici Gıdaİlaç etken maddesi tespiti
Nurettin SaygılıDondurulmuş KaraciğerTek tırnaklı eti tespiti
Nurettin SaygılıDondurulmuş Kuşbaşı Kırmızı EtTek tırnaklı eti tespiti
Nurettin SaygılıKırmızı Parça EtTek tırnaklı eti tespiti
Mehmet ÇiftçiKırmızı EtTek tırnaklı eti tespiti

6 Beyran ve tantunide tek tırnaklı etine rastlandı!

Beyran ve tantunide tek tırnaklı etine rastlandı!
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
Minik Tantuni-Döner Salonu – Eyüp GünerEt Tantuni (Pişmiş Dana Eti)Tek tırnaklı eti tespiti
Tanem Yemekçilik – Merruçe FilikDana KavurmaTek tırnaklı eti tespiti
Gaziantep Sofrası Beyrancı – Ahmet Ahmet ÇelikEt Tantuni (Pişmiş Dana Eti)Tek tırnaklı eti tespiti
Enes Tantuni ve Döner – Serdar ÇekiçEt Tantuni (Dana Eti)Tek tırnaklı eti tespiti
Gaziantep Sofrası Beyrancı – Ahmet Ahmet ÇelikEtli Beyran YemeğiTek tırnaklı eti tespiti
Samocak Gıda İnşaat Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Gimsaş)SumakGıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL