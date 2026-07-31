Beyran ve tantunide tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin, salçada gıda boyası... Bakanlık o ürünleri ve markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi, sofralara ulaşan birçok üründeki uygunsuzlukları bir kez daha gözler önüne serdi.
Yoğurttan bala, sucuktan tantuniye, takviye edici gıdadan kırmızı ete kadar pek çok üründe mevzuata aykırı içerikler ve hileli uygulamalar belirlendi. İşte 30 Temmuz 2026 tarihli listede yer alan ürünler ve markalar...
1 Yoğurtta jelatin, börek harcında kanatlı eti!
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Sarıyer Börekçisi – Hatice Doğdu
|Kıymalı Börek İç Harcı (Pişmiş)
|Kanatlı eti tespiti
|İnkaya Süt Mamulleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (İnkaya)
|Yoğurt 500 G
|Jelatin tespiti
|Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|İlayda Çiftliği Taze Kaşar Peyniri 2000 G
|Yağ oranının düşük olması, bitkisel yağ tespiti, eritme tuzu tespiti
|Bilal Koç Süt ve Süt Ürünleri
|Tuzlu Tereyağı
|Bitkisel yağ tespiti
2 Salçada gıda boyası, dana sucukta kanatlı eti tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Enver Özbay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Ziraat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Fatih Bey)
|Beyaz Peynir
|Bitkisel yağ tespiti
|Metinbey Süt ve Süt Ürünleri – Yeşim Latifoğlu (KRS Metinbey)
|Tereyağı
|Bitkisel yağ tespiti
|Erciyes Süt Ürünleri Limited Şirketi (Narlıtepe Doğanın Sevgisi)
|Tam Yağlı Ayçekirdeği Mısır Çeşnili Eritme Peyniri (500 gr)
|Bitkisel yağ tespiti, nişasta tespiti
|Halil Çevik
|Tatlı Biber Salçası
|Gıda boyası tespiti
|Özderinalp Kasabı – Cem Derinalp (Derinalp Kardeşler)
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Kanatlı eti tespiti
3 İskenderden kanatlı eti çıktı!
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|YNS Et Mamülleri Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Günselizadem)
|Kasap Piliç Köfte (Isıl İşlem Uygulanmış Piliç Eti Ürünü - Pişmiş & Dondurulmuş)
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Mega Çınar Grup – Haydar Aşılıoğlu (Mega Çınar)
|Piliç Köfte
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Mega Çınar Grup – Haydar Aşılıoğlu (Mega Çınar)
|Piliç Köfte
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|Ulu Hünkar Köşkü Kafe Restoran Limited Şirketi
|İskender Et Döner (Pişmiş)
|Kanatlı eti tespiti
|Eroğlu Yemekçilik Gıda İnşaat Taahhüt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eroğlu Yemek Fabrikası)
|Dana Etli Kadınbudu Köfte Harcı
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
4 Kebap harcında deri dokusu, balda taklit veya tağşiş tespiti
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|İstanbulkapı Çorbacısı – Muhammed Emir Aylanç
|Kıymalı Pide İç Harcı (Dana Etli)
|Kanatlı eti tespiti, sakatat (taşlık) tespiti
|Bingöl Lokantası – Orhan Bingöl
|Çiğ Adana Kebap Harcı
|Deri dokusu tespiti, kanatlı eti tespiti
|VLKN Tarım Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
|Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|Bal Çiftliği Gurme Şarküteri – Ahmet Kamil Eynallı (Bal Çiftliği Gurme)
|Sızma Zeytinyağı
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|PEG Gıda Pazarlama ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi (ALİN)
|Naturel Sızma Zeytinyağı (1 L)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|Enfa Gıda – Mustafa Ençetin (Zaraköy)
|Süzme Çiçek Balı
|Taklit veya tağşiş tespiti
5 Takviye edici gıdada ilaç etken maddesi, kırmızı ette tek tırnaklı eti
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Kafaoğlu Süt ve Gıda Mamulleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (OKTA)
|Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri
|Natamisin tespiti
|Nurs Lokman Hekim Gıda, Tarım, Bitki ve Botanik Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adavital)
|Panax Ginseng & Çoban Çökerten & Yulaf İçeren Takviye Edici Gıda
|İlaç etken maddesi tespiti
|Nurettin Saygılı
|Dondurulmuş Karaciğer
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Nurettin Saygılı
|Dondurulmuş Kuşbaşı Kırmızı Et
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Nurettin Saygılı
|Kırmızı Parça Et
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Mehmet Çiftçi
|Kırmızı Et
|Tek tırnaklı eti tespiti
6 Beyran ve tantunide tek tırnaklı etine rastlandı!
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|Minik Tantuni-Döner Salonu – Eyüp Güner
|Et Tantuni (Pişmiş Dana Eti)
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Tanem Yemekçilik – Merruçe Filik
|Dana Kavurma
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Gaziantep Sofrası Beyrancı – Ahmet Ahmet Çelik
|Et Tantuni (Pişmiş Dana Eti)
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Enes Tantuni ve Döner – Serdar Çekiç
|Et Tantuni (Dana Eti)
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Gaziantep Sofrası Beyrancı – Ahmet Ahmet Çelik
|Etli Beyran Yemeği
|Tek tırnaklı eti tespiti
|Samocak Gıda İnşaat Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Gimsaş)
|Sumak
|Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti