Beyran ve tantunide tek tırnaklı eti, yoğurtta jelatin, salçada gıda boyası... Bakanlık o ürünleri ve markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit ve tağşiş listesi ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi, sofralara ulaşan birçok üründeki uygunsuzlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

Yoğurttan bala, sucuktan tantuniye, takviye edici gıdadan kırmızı ete kadar pek çok üründe mevzuata aykırı içerikler ve hileli uygulamalar belirlendi. İşte 30 Temmuz 2026 tarihli listede yer alan ürünler ve markalar...