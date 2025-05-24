Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,23 değer kaybederek 9.356,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.326,14 ve en yüksek 9.683,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,12 değer kaybıyla 11.216,82 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,45 azalışla 9.764,80 puan, sanayi endeksi yüzde 3,48 düşüşle 12.351,27 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,81 kayıpla 19.750,17 puan oldu.

En çok prim yapan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,73 ile Ral Yatırım Holding oldu.

Ral Yatırım Holding'i yüzde 6,54 ile Efor Çay Sanayi ve yüzde 5,58 ile GrainTürk Holding izledi.

En çok kaybeden 3 hisse

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,41 ile Oba Makarnacılık, yüzde 10,18 ile Ford Otomotiv Sanayi ve yüzde 10,08 ile Tofaş olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 621 milyar 72 milyon lirayla ASELSAN, 465 milyar 360 milyon lirayla Garanti BBVA ve 386 milyar 55 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın, dolar ve Euro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 5,85 artışla 4.196,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,80 artarak 28.363,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,53 yükselişle 39,0310 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 1,69 artışla 44,1660 lira oldu.

Geçen hafta 51,5800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,13 yükselişle 52,6800 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,20 artışla 47,3900 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.964,00 4.196,00 5,85 41,04 Cumhuriyet 20.180,00 26.809,00 28.363,00 5,80 40,55 ABD Doları 35,3580 38,8270 39,0310 0,53 10,39 Euro 36,7510 43,4300 44,1660 1,69 20,18 İngiliz Sterlini 44,3080 51,5800 52,6800 2,13 18,90 İsviçre Frangı 39,0410 46,3700 47,3900 2,20

Yatırım fonları

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,71, BES fonları yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,46 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,27 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,11 ile "Kıymetli Madenler " fonunda gerçekleşti. En fazla düşüş yüzde 0,27 ile "Hisse Senedi" fonunda görülürken, "Endeks" fonu da yüzde 0,17 geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:



Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,71 1331 399 Borsa Yatırım Fonları 0,55 13 11 Borçlanma Araçları Fonları 1,29 81 0 Fon Sepeti Fonları 0,81 65 14 Hisse Senedi Fonları -0,27 47 110 Karma ve Değişken Fonlar 0,33 101 52 Katılım Fonları 1,25 62 5 Kıymetli Maden Fonları 4,46 18 0 Para Piyasası Fonları 0,94 67 0 Serbest Fon 0,74 890 218 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,74 300 94 Başlangıç Fonları 1,01 10 0 Borçlanma Araçları 1,45 45 0 Değişken 0,32 100 43 Devlet Katkısı 1,58 12 0 Endeks -0,17 2 3 Fon Sepeti Fonu 0,56 15 5 Hisse Senedi -0,27 8 25 Karma 1,09 6 2 Katılım 0,34 22 14 Kıymetli Madenler 4,11 15 0 OKS Katılım 0,58 22 2 OKS Standart 1,29 10 0 Para Piyasası 1,04 13 0 Standart 1,72 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,61 3 0

Kazandıran fonlar

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 70,88 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 8,01'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 10,341943 70,88 ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON 1,291249 35,68 PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,175008 31,84 ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 19,001856 30,99 PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,868814 30,96 TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON 9,287911 26,11 HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,946024 22,87 PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,268256 22,84 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 73,721194 22,15 PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,090162 19,82 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,040753 8,01 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,171181 4,69 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,285394 4,54 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,462963 4,52 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,047332 4,42 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,443048 4,36 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,461204 4,28 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,241002 4,15 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,530718 3,97 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,477019 3,68

Kaybettiren fonlar

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 94,26 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,91'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: