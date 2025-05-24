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Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 3,23 kayıpla tamamladı. BIST 100 endeksinde bu hafta en çok yükselen yüzde 9,73 ile Ral Yatırım Holding oldu. İşte yatırım araçlarının geçtiğimiz haftaki performansı…

24 Mayıs 2025 | 11:31
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,23 değer kaybederek 9.356,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.326,14 ve en yüksek 9.683,25 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,12 değer kaybıyla 11.216,82 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,45 azalışla 9.764,80 puan, sanayi endeksi yüzde 3,48 düşüşle 12.351,27 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,81 kayıpla 19.750,17 puan oldu.

En çok prim yapan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,73 ile Ral Yatırım Holding oldu.

Ral Yatırım Holding'i yüzde 6,54 ile Efor Çay Sanayi ve yüzde 5,58 ile GrainTürk Holding izledi.

En çok kaybeden 3 hisse

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,41 ile Oba Makarnacılık, yüzde 10,18 ile Ford Otomotiv Sanayi ve yüzde 10,08 ile Tofaş olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 621 milyar 72 milyon lirayla ASELSAN, 465 milyar 360 milyon lirayla Garanti BBVA ve 386 milyar 55 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın, dolar ve Euro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 5,85 artışla 4.196,00 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 5,80 artarak 28.363,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,53 yükselişle 39,0310 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 1,69 artışla 44,1660 lira oldu.

Geçen hafta 51,5800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,13 yükselişle 52,6800 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,20 artışla 47,3900 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.964,004.196,005,8541,04
Cumhuriyet20.180,0026.809,0028.363,005,8040,55
ABD Doları35,358038,827039,03100,5310,39
Euro36,751043,430044,16601,6920,18
İngiliz Sterlini44,308051,580052,68002,1318,90
İsviçre Frangı39,041046,370047,39002,20 

Yatırım fonları

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,71, BES fonları yüzde 0,74 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,46 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,27 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,11 ile "Kıymetli Madenler " fonunda gerçekleşti. En fazla düşüş yüzde 0,27 ile "Hisse Senedi" fonunda görülürken, "Endeks" fonu da yüzde 0,17 geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:


Haftalık Yatırım Fonları		   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları0,711331399
Borsa Yatırım Fonları0,551311
Borçlanma Araçları Fonları1,29810
Fon Sepeti Fonları0,816514
Hisse Senedi Fonları-0,2747110
Karma ve Değişken Fonlar0,3310152
Katılım Fonları1,25625
Kıymetli Maden Fonları4,46180
Para Piyasası Fonları0,94670
Serbest Fon0,74890218
Haftalık Emeklilik Fonları   
Emeklilik Fonları0,7430094
Başlangıç Fonları1,01100
Borçlanma Araçları1,45450
Değişken0,3210043
Devlet Katkısı1,58120
Endeks-0,1723
Fon Sepeti Fonu0,56155
Hisse Senedi-0,27825
Karma1,0962
Katılım0,342214
Kıymetli Madenler4,11150
OKS Katılım0,58222
OKS Standart1,29100
Para Piyasası1,04130
Standart1,72130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,6130

Kazandıran fonlar

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 70,88 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu.

Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 8,01'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar		  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10,34194370,88
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON1,29124935,68
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,17500831,84
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)19,00185630,99
PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,86881430,96
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON9,28791126,11
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,94602422,87
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,26825622,84
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)73,72119422,15
PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,09016219,82
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0407538,01
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1711814,69
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2853944,54
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4629634,52
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0473324,42
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4430484,36
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4612044,28
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2410024,15
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5307183,97
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4770193,68

Kaybettiren fonlar

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 94,26 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,91'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON0,149459-94,26
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,462946-22,34
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)36,109045-17,22
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,849882-12,51
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13,138122-11,62
AZİMUT PORTFÖY 20.0 SERBEST (DÖVİZ) FON35,69241-11,17
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)42,601012-7,93
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,043849-7,61
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,282945-6,76
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON8,678551-6,60
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,010641-1,91
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,022202-1,33
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,643135-1,33
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,183882-1,32
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,238609-1,29
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,135059-1,21
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,157584-1,12
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,150298-0,91
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,121234-0,87
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,329762-0,85

 

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Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
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Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
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