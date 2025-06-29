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Bu hafta genel kurulu olan 17 şirket

Borsa İstanbul’da 30 Haziran – 4 Temmuz haftasında 17 şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte bu haftanın genel kurul takvimi

29 Haziran 2025 | 02:27
Bu hafta genel kurulu olan 17 şirket

30 Haziran

- AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- İHLAS HOLDİNG A.Ş.
- OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

1 TEMMUZ

- YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2 TEMMUZ

- ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
- KİLER HOLDİNG A.Ş.
- PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.

3 TEMMUZ

- CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
- ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
- DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4 TEMMUZ

- DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4201,02 -1,28%
  • ALTIN ONS 3274,27 -1,61%
  • BIST 100 9404,89 1,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,657 0,177%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36806 0,29361%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,2394%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,907 0,3382%
  • EURO/DOLAR 1,1719 0,1299%
  • EURO/TURK LIRASI 46,7407 0,4481%
  • STERLIN/DOLAR 1,37175 -0,05829%
Borsa Haberleri
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Bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
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Pazartesi 1 bedelli, 1 temettü var
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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