Bu hafta genel kurulu olan 17 şirket

30 Haziran
- AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
- DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- İHLAS HOLDİNG A.Ş.
- OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
1 TEMMUZ
- YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2 TEMMUZ
- ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
- ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
- KİLER HOLDİNG A.Ş.
- PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.
3 TEMMUZ
- CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
- ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
- DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4 TEMMUZ
- DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
- RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.