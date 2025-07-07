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Bugün 1 temettü, 1 bedelli var (7 Temmuz)

Borsa İstanbul'da 7 Temmuz pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket bulunuyor. 1 şirkette ise bedelli sermaye artırımı var.

07 Temmuz 2025 | 09:05
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2025 | 09:27
Bugün 1 temettü, 1 bedelli var (7 Temmuz)

İki hissenin fiyatında düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • GSRAY.E %150  Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,28 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • AYES.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0882352 TL Teorik Fiyat: 14,072 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (GSRAY)
SPK'nın Galatasaray'ın yüzde 150 oranında bedelli sermaye artırımı başvurusunu onaylamıştı. Rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün. Galatasaray "Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %150 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.07.2025 ile 21.07.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır" açıklaması yapmıştı.

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)
Pay başına brüt 0,0882352 TL, net 0,0749999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi 9 Temmuz.
 

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