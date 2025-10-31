Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (31 Ekim)

Açıklamaya göre, Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)

% 125 Bedelli Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 2,231 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) ve Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,051282 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,0435897 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 99,949 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (SANFM)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,02 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,017 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 7,25 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)