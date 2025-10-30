30 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,78 puan azalarak 10.837,30 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.824,57 puanı, en yüksek 10.945,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 81,23 puan ve yüzde 0,68 azalışla 11.800,39 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,27 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,89 ile ticaret oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi.

Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden çıkan olumlu mesajlara rağmen negatif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki fiyatlamalara paralel olarak günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarak 98,2 oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, hizmet üretici fiyat endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında Japonya'da işsizlik oranı, Çin'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksileri (PMI), Almanya'da perakende satışları ve Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 997 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 997 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5 milyon 610 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68 bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8707, satışta 42,0385 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8406, satışta 42,0082 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1575, sterlin/dolar paritesi 1,3162 ve dolar/yen paritesi 154,124 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yatay seyirle 64,2 dolardan işlem görüyor.

