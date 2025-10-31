Borsada dün 5 şirket geri alım yaptığını duyurdu (30 Ekim)

Borsa İstanbul'da perşembe günü geri alım yaptığını duyuran 5 şirket şöyle:
1 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Açıklama şöyle:
12 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 30 Ekim 2025 tarihinde 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 6.475.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,0792).
2 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 30.10.2025 tarihinde 1.700.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 41.621.784 adet payın sermayeye oranı %1,0672'dir.
3 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Açıklama şöyle:
30.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 9,59 TL - 9,66 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 9,626 TL) toplam 550.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 271.756.486 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,0195)
4 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
30.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 16,83 TL - 16,85TL fiyat aralığından 15.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 30.10.2025 tarihi itibariyle %4,95'e ulaşmıştır.
5 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 30/10/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 38,48 TL fiyattan toplam 41.334 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 9.441.334 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,19'dir.