Yapı Kredi’den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 2025 yılının dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.


Yapı Kredi'den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) faiz gelirlerindeki güçlü artış ve komisyon gelirlerindeki yükseliş sayesinde net dönem kârını geçtiğimiz yıla göre %69 artırarak 37,8 milyar TL’ye çıkardı.

Kârlılıkta Artış

2025’in ilk dokuz ayında faiz gelirleri 446,3 milyar TL olurken, bu kalem yıllık bazda %30 artış gösterdi. Faiz giderleri ise %21 artarak 336,9 milyar TL’ye yükseldi. Net ücret ve komisyon gelirlerinde de %50 artışla 84,2 milyar TL seviyesine ulaşıldı.

Banka’nın net faaliyet kârı %90 artışla 45,7 milyar TL’ye çıktı.

Bilanço Tarafında Dengeli Büyüme

YKBNK’nin kredi portföyü geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 1,75 trilyon TL’ye ulaşırken, mevduatlar %8 artışla 1,80 trilyon TL’ye yükseldi. Bankanın özkaynakları da %9 artış göstererek 241,3 milyar TL seviyesine çıktı.

Finansal varlıklar ise bir önceki çeyreğe göre %15 artışla 881,6 milyar TL’ye ulaştı.

