Yapı Kredi’den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) faiz gelirlerindeki güçlü artış ve komisyon gelirlerindeki yükseliş sayesinde net dönem kârını geçtiğimiz yıla göre %69 artırarak 37,8 milyar TL’ye çıkardı.

Kârlılıkta Artış

2025’in ilk dokuz ayında faiz gelirleri 446,3 milyar TL olurken, bu kalem yıllık bazda %30 artış gösterdi. Faiz giderleri ise %21 artarak 336,9 milyar TL’ye yükseldi. Net ücret ve komisyon gelirlerinde de %50 artışla 84,2 milyar TL seviyesine ulaşıldı.

Banka’nın net faaliyet kârı %90 artışla 45,7 milyar TL’ye çıktı.

Bilanço Tarafında Dengeli Büyüme

YKBNK’nin kredi portföyü geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 1,75 trilyon TL’ye ulaşırken, mevduatlar %8 artışla 1,80 trilyon TL’ye yükseldi. Bankanın özkaynakları da %9 artış göstererek 241,3 milyar TL seviyesine çıktı.

Finansal varlıklar ise bir önceki çeyreğe göre %15 artışla 881,6 milyar TL’ye ulaştı.