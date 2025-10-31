Gelenlerin çok memnun kaldığını, internet yorumlarında henüz hiçbir şikayet almadıklarını dile getiren Çelik, "Bizim evimiz de burası olduğu için müşterileri evimize gelmiş misafirler gibi görüyoruz ve öyle hissettiriyoruz. Burada eşim, kayınvalidem var ve yaz döneminde çocuklarım geliyor. Halamın oğlu Mehmet Kayalı da yardıma geliyor. İnsanlar uzaktan geldiği için onları misafir olarak kabul edip, onlara hizmetimizi sunup mutlu şekilde ayrılmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.