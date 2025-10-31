Mobilitenin yükselişi, açık bankacılık standartlarının gelişimi, dijital müşteri deneyimi, siber güvenliğin kritik önemi ve yapay zeka uygulamalarının hız kazanması, sektörün çehresini kökten değiştirdi.

Architecht de bu değişimin merkezinde yer aldı. 2015 yılında, Kuveyt Türk’ün iştiraki olarak kurulduğunda yalnızca kendi grubuna değil; Türkiye’de ve uluslararası arenada faaliyet gösteren tüm finans kuruluşlarına yenilikçi, esnek ve sürdürülebilir teknoloji çözümleri sunmayı hedeflediklerini söyleyen Architecht Genel Müdürü Ökkeş Emin Balçiçek, bugün geldikleri noktada bu vizyonlarını gerçeğe dönüştürdüklerini belirtiyor.

Regülasyonlarla uyumlu güvenli altyapılar

BOA Bankacılık ve Teknoloji Platformu’nun, bu yolculuğun amiral gemisi olduğunu ifade eden Balçiçek, siber güvenlik alanında global standartlara yüksek uyumu, stabil işleyişi, regülasyon uyumluluğu ve yüksek entegrasyon kabiliyeti sayesinde Türkiye’deki ve Avrupa’daki birçok bankanın, dijital altyapısını BOA üzerinde inşa ettiğini vurguluyor.

“Almanya’da KT Bank AG, Ortadoğu’da farklı iş ortaklarımız ve ülkemizde onlarca bankayla elde ettiğimiz başarılar, Architecht’in global pazarlarda da ölçeklenebilirliğinin ve güvenilirliğinin en somut göstergesi” diyen Balçiçek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bankacılık platformu, yeni dönemde OBA Suite ürünümüz sayesinde low-code no-code ve mikro servis tabanlı mimaride yüksek hızda geliştirme, kolay yaygınlaştırma ve platform bağımsızlık imkanı sunarken; AIgent ürünümüz sayesinde ise üretken yapay zeka (GenAI) tabanlı kabiliyet seti ve geliştirme olanaklarıyla bankalara inovasyon gücü kazandırıyor. Önümüzdeki dönemde bu kabiliyetlerle OBA Suite üzerinde hem finans hem de finans dışı alanlara yönelik geliştirilen birçok ürünü de pazaryerimize koymayı hedefliyoruz.”

800 kişilik deneyimli mühendis kadrosu

Architecht, bugün 800’den fazla mühendisle yalnızca mevcut teknolojilere değil, geleceğin bankacılık teknolojilerine de yatırım yapıyor. Fintech ekosisteminde en çok önemsedikleri konulardan birinin de ‘herkes için yenilikçi ve sürdürülebilir finansal teknoloji’ yaklaşımı olduğunu belirten Balçiçek, büyük bankaların ve müşterilerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli finans kuruluşlarının da dijitalleşme yolculuğuna erişilebilir çözümlerle katkı sağladıklarını söylüyor. Balçiçek, şöyle devam ediyor:

“Ülkemizin yerli mühendislik gücüyle ortaya çıkan BOA Ana Bankacılık ve Teknoloji Platformu, BOA Card Kartlı Ödeme Sistemleri

Platformu, Powerfactor Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama ve Mobil Uygulama Güvenliği Sistemi, AirApi Açık Bankacılık ve API Yönetim Platformu, OBA Suite Teknoloji Platformu, AIGent Üretken Yapay Zeka Platformu, Digital Kobi, AppWys Dijital Müşteri Kazanımı Platformu ve diğer çözümlerimiz, küresel ölçekte de ses getirmeye devam edecek.

"En güvenilir iş ortağı olacağız"

Ökkeş Emin Balçiçek ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki dönemde vizyonumuz; finansal teknolojide yapay zeka dönüşümüne öncülük eden en güvenilir iş ortağı olmak. Yapay zeka tabanlı ürünlerimizi daha da ileri taşıyarak kurumlarımıza “otonom banka”, “otonom finans kuruluşu” veya “otonom işletme” olma imkanlarını sunmak istiyoruz. Architecht’in ilk 10 yılı, bu vizyonun başlangıcıydı. Bundan sonrasında da aynı kararlılıkla, finansal teknolojinin bugününde, yarınında ve geleceğinde etkin rol oynamayı hedefliyoruz.”

