Ecogreen Enerji ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi

Ecogreen Enerji Holding AŞ halka arzı 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Halka arzın büyüklüğü 1.144.000.000 TL oldu. Halka arzda 478 bin 335'i bireysel yatırımcı olmak üzere toplamda 478 bin 705 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Peki, şirket payları ne zaman borsada işlem görecek?

KAP'a yapılan açıklamaya göre Ecogreen payları 3 Kasım Pazartesi gününden itibaren borsada işlem görecek.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 540.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 110.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 03/11/2025 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 10,40 TL baz fiyat, "ECOGR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.