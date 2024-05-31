Bugün bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket (31 Mayıs)

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. (PNSUT) Yüzde 600

Kap bildirimi şöyle: Yönetim Kurulu tarafından alınan 31.05.2024 tarihli karar uyarınca;

1) Şirketimizin 44.951.051,25 TL (KırkdörtmilyondokuzyüzellibirbinellibirTürkLirasıyirmibeşkuruş) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artış ile 269.706.307,50 TL artırılarak 314.657.358,75-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 269.706.307,50 -TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %600 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 269.706.307,50 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.



PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN) Yüzde 600

KAP bildirimi şöyle: Yönetim Kurulu tarafından alınan 31.05.2024 tarihli karar uyarınca;

1) Şirketimizin 43.335.000 (KırküçmilyonüçyüzotuzbeşbinTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 100.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %600 oranında artış ile 260.010.000 TL artırılarak 303.345.000-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 260.010.000 TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %600 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 260.010.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.



SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM) Yüzde 400

Kap bildirimi şöyle: Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Farklarından karşılanmak suretiyle %400 oranında artırılarak 30.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 120.000.000 TL sermayenin 17.061.611,36 TL'sinin A Grubu nama yazılı, 102.938.388,64 TL'sinin B Grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Sermaye artışına ilişkin olarak; Esas Sözleşmesinin "Sermaye Payların Nevi ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin Ek'te yer alan şekilde tadiline,

Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşme değişikliğinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu'na olmak üzere, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin gerekli diğer işlemler için ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

