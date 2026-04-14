"Türkiye’de her yıl ortalama 35 bin yeni asansör hizmete giriyor"

Türkiye asansör endüstrisi, yıllık ortalama 300 milyon doları bulan ihracat hacmiyle ekonomiye olan istikrarlı katkısını sürdürürken, sektör, toplu konut hamleleri ve kentsel dönüşüm projeleri sayesinde iç pazarda da güçlü bir ivme yakaladı.

Yasa ve yönetmeliklere göre yeni yapılacak ya da yenilenecek dört kat ve üzeri binalarda asansör zorunluluğu bulunuyor. Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AYSAD’ın verilerine göre, Türkiye’de kullanımda olan yaklaşık 1 milyon asansöre ek olarak, her yıl ortalama 35 bin yeni asansör hizmete giriyor. Artan şehirleşme ve yapılaşma dinamikleriyle birlikte hem üretim kapasitesini hem de teknolojik yetkinliğini sürekli geliştiren sektör, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 20. Uluslararası Asansör İstanbul buluşmasını bekliyor.

Dikey Ulaşımdaki Dönüşüm, Asansör İstanbul 2027’de Şekilleniyor

Her gün milyonlarca insanın bina içi dikey ulaşımında kullandığı asansörler, artık yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek akıllı, güvenli ve enerji verimli sistemlerle dönüşmüş durumda” diyen Asansör İstanbul Fuar Direktörü Seda Bozkurt, “Dijitalleşme, uzaktan izleme, bakım optimizasyonu ve ileri güvenlik çözümleri, sektörün rekabet gücünü artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Sektördeki bu dönüşümün en önemli vitrini ise 6 – 9 Mayıs 2027 tarihlerinde 20’ncisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Asansör İstanbul olacak” dedi. Yurt içi ve yurt dışından sektör firmalarının katılımcı olarak yer alacağı fuarda, asansör endüstrisinin en yeni teknolojileri, yenilikçi ürünleri ve çözümleri bir arada sergilenecek.

Dünyanın Asansörcüsü Fuarda Buluşuyor

Son buluşmada, 24 farklı ülkeden 400’ün üzerinde katılımcı ile 93 ülkeden binlerce sektör profesyonelini bir araya getiren Asansör İstanbul, asansör ve yürüyen merdiven endüstrisinin en önemli uluslararası buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. 06-09 Mayıs 2027 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 20. kez düzenlenecek olan fuarda yine dünya markaları ve Türkiye’nin lider firmaları katılımcı olarak yerini alacak. Fuarda; konut, ticari bina ve hastane asansörlerinden ev içi ve araç asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli çözümlerine kadar dikey ulaşım teknolojileri ile yürüyen merdiven ve yürüyen yol sistemlerine dair en yeni ürün ve çözümler sergilenecek.