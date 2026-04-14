Nissan’ın Avrupa elektrifikasyon hamlesi:: Elektrikli Juke sahneye çıktı

Tamamen yeni, tam elektrikli JUKE, Nissan’ın Birleşik Krallık’taki Sunderland fabrikasında üretilecek ve bu tesisin şirketin küresel elektrikli araç stratejisindeki merkezi rolünü daha da güçlendirecek. Halihazırda LEAF’e ev sahipliği yapan ve JUKE’un ön seri üretiminin önümüzdeki haftalarda başlayacağı Sunderland Fabrikası, Nissan’ın Avrupa’daki elektrikli üretim yapısının temel taşı olmaya devam ediyor.



Bu taahhüt, Birleşik Krallık, İspanya ve Almanya’daki tasarım, mühendislik ve geliştirme ağını içeren Nissan’ın daha geniş bölgesel kapasitesiyle destekleniyor. Bu operasyonlarla birlikte Nissan’ın Avrupa’ya hem üretim hem de inovasyon merkezi olarak yaptığı uzun vadeli yatırım ortaya konuyor ve şirket Avrupa’da Avrupalı müşteriler için araç tasarlamaya, mühendislik yapmaya ve üretmeye devam ediyor.



Nissan AMIEO Ürün, Marka ve Pazarlama Stratejisi Bölge Başkan Yardımcısı Clíodhna Lyons, “JUKE her zaman cesur tasarımı ve geleneğe meydan okuma isteğini temsil etti. Bu üçüncü nesille birlikte bu ruhu elektrikli çağa taşıyoruz. İlk tamamen elektrikli JUKE olarak, elektrikli ürün gamımız genelinde seçenekleri genişletirken yeni müşterilere ulaşmamıza yardımcı olacak” dedi.



