Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş., temettü ödemesinin ikinci taksitine ilişkin hak kullanım tarihinin 21 Eylül 2026 olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) paylarında, temettü ödemesi kapsamında pay başına brüt 0,2450000 TL, net 0,2082500 TL dağıtılacak. Temettü tutarları 23 Eylül 2026 tarihinde yatırımcıların hesaplarına geçecek.
Şirketin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,2450000 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,2082500 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,565 TL
(Teorik fiyat, 10,81 TL kapanış fiyatından pay başına brüt temettü düşülerek hesaplanmış olup fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)