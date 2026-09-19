İş arama sürecinde yeni kavram "doomjobbing": Çok başvuru neden işe yaramayabilir?

Business Insider'da yer alan habere göre, LinkedIn kariyer uzmanı Catherine Fisher, iş arayanların diğer adaylar arasından öne çıkmasının giderek zorlaştığını belirtiyor.
Çok sayıda ilana aynı anda başvurulması ve başvurularda benzer içerikler üreten yapay zeka araçlarının kullanılması adayların birbirinden ayrışmasını zorlaştırırken, şirketler de işe alım süreçlerinde daha seçici davranıyor.
İş piyasasında rekabetin artması, iş arayanların sonuç alıp alamayacağını düşünmeden çok sayıda ilana başvurmasına neden olabiliyor. Ancak Fisher'a göre, şirketlerin aday seçiminde daha seçici davrandığı bir dönemde bu yöntem iş bulmayı kolaylaştırmayabilir.
Fisher, sürekli iş ilanlarına bakıp çok sayıda başvuru yapmasına rağmen sonuç alamayan kişilerin içinde bulunduğu durumu "doomjobbing" olarak tanımlıyor. Bu şekilde uzun süre iş aramak, kişinin kendine güvenini ve motivasyonunu da olumsuz etkileyebiliyor.
İş aramaya ayrılabilecek zamanın sınırlı olduğuna dikkat çeken Fisher, bu nedenle daha planlı ve stratejik hareket edilmesi gerektiğini belirterek iş arayanlara şu 6 öneride bulunuyor:
1 Aradığınız işi netleştirin
İş arama sürecine, hangi alanlarda ve nerelerde fırsat bulunduğunu araştırarak başlamak öneriliyor. Ardından çalışmak istenen konum, sektör ve pozisyon belirlenerek seçenekler daraltılabilir.
Bu aşamada adayların profillerinde, şirketlerin aradığı becerilere yer vermesi de önem taşıyor. Fisher, örnek olarak şirketlerin yapay zeka okuryazarlığına önem verdiğini belirterek ihtiyaç duyulan becerilerin çevrim içi eğitimlerle geliştirilebileceğine dikkat çekiyor.
2 İş çevrenizi genişletin
İş arama sürecinde bağlantı kurmaya erken başlamak ve bunu düzenli olarak sürdürmek önem taşıyor. Hedeflenen sektör belirlendikten sonra, o alanda çalışan ve iletişim kurulabilecek kişiler araştırılabilir.
Bunun için sürekli yüz yüze görüşmeler yapmak gerekmediğini belirten Fisher, sektördeki kişilerin paylaşımlarıyla etkileşime geçmek gibi daha basit adımların da yeni bağlantılar kurmaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor.
Fisher'a göre, mevcut çevreden yararlanmak da bu süreçte önemli. İlgilenilen bir pozisyonda çalışan kişiyle doğrudan bağlantı bulunmuyorsa, ortak tanıdıklar aracılığıyla iletişim kurulabilir.
3 Özgeçmişinizde somut başarılara yer verin
Fisher, özgeçmiş ve profillerde "bir ekibe liderlik ettim" veya "güçlü iletişim becerilerine sahibim" gibi genel ifadeler yerine, yapılan işin şirkete sağladığı katkının somut örneklerle anlatılmasını öneriyor.
Ayrıca Fisher, adayların hangi işleri yaptıklarını, becerilerini nasıl kullandıklarını ve bunun şirkete nasıl katkı sağladığını açık biçimde anlatmalarının önemli olduğunu ifade ediyor.
4 İletişim ve liderlik becerilerinizi geliştirin
Fisher'a göre şirketlerin önem verdiği alanlardan biri yapay zeka olsa da iletişim ve liderlik gibi sosyal beceriler de iş hayatında önemini koruyor.
Bu becerileri geliştirmek için çalışmak istenen alanda başarılı bulunan kişilerin takip edilebileceğini belirten Fisher, geçmişte birlikte çalışılan yöneticilerin de hangi davranışların örnek alınacağı veya hangilerinden kaçınılacağı konusunda yol gösterici olabileceğini ifade ediyor.
5 İş ararken ara vermeyi ihmal etmeyin
Fisher, iş başvurularına ayrılması gereken süre için belirli bir saat vermenin doğru olmadığını, bunun yerine kişinin kendisini daha motive hissettiği yöntemlere ağırlık verebileceğini belirtiyor. Bağlantı kurmakta zorlananların ise önce yakın çevreleriyle pratik yapabileceğini ifade ediyor.
İş arama sürecinin uzun saatler boyunca devam etmesinin bunaltıcı ve moral bozucu olabileceğine dikkat çeken Fisher, bu nedenle düzenli olarak ara verilmesini öneriyor.
6 İş ararken beklentilerinizi yeniden değerlendirin
Fisher, iş arayanların her zaman tam olarak istedikleri pozisyonla karşılaşamayabileceğine dikkat çekiyor. İlk işin yarı zamanlı veya birkaç aylık sözleşmeli bir pozisyon olabileceğini belirten Fisher, yalnızca iş unvanına odaklanmak yerine bu süreçte kazanılabilecek becerilerin ve kurulabilecek iş ilişkilerinin de dikkate alınmasını öneriyor.
Fisher ayrıca, ilk etapta ilgi çekici görünmeyen bir iş fırsatı için gelen görüşme teklifinin de değerlendirilebileceğini belirtiyor. Böyle bir görüşmenin kişinin kendisini anlatması ve yeni bağlantılar kurması açısından fırsat olabileceğini ifade ediyor.