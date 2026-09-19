İş arama sürecinde yeni kavram "doomjobbing": Çok başvuru neden işe yaramayabilir?

Business Insider'da yer alan habere göre, LinkedIn kariyer uzmanı Catherine Fisher, iş arayanların diğer adaylar arasından öne çıkmasının giderek zorlaştığını belirtiyor.

Çok sayıda ilana aynı anda başvurulması ve başvurularda benzer içerikler üreten yapay zeka araçlarının kullanılması adayların birbirinden ayrışmasını zorlaştırırken, şirketler de işe alım süreçlerinde daha seçici davranıyor.

İş piyasasında rekabetin artması, iş arayanların sonuç alıp alamayacağını düşünmeden çok sayıda ilana başvurmasına neden olabiliyor. Ancak Fisher'a göre, şirketlerin aday seçiminde daha seçici davrandığı bir dönemde bu yöntem iş bulmayı kolaylaştırmayabilir.

Fisher, sürekli iş ilanlarına bakıp çok sayıda başvuru yapmasına rağmen sonuç alamayan kişilerin içinde bulunduğu durumu "doomjobbing" olarak tanımlıyor. Bu şekilde uzun süre iş aramak, kişinin kendine güvenini ve motivasyonunu da olumsuz etkileyebiliyor.

İş aramaya ayrılabilecek zamanın sınırlı olduğuna dikkat çeken Fisher, bu nedenle daha planlı ve stratejik hareket edilmesi gerektiğini belirterek iş arayanlara şu 6 öneride bulunuyor: