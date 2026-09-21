Bakan Gürlek duyurdu: Fon soruşturmasında 15 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin devam eden soruşturmalar hakkında açıklamada bulundu.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmanın, vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri dondurulmuştur. Bu kapsamda soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazılmıştır."

Bakan Gürlek, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileriyle, eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususunun ilgili tüm kurumlara bildirildiğini aktardı.

Soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini vurgulayan Gürlek, "Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.