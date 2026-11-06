2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusunun ardından öğrenciler sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
1 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi.
2 KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır, son tarih ne zaman?
Bakan Bak, burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, taahhütnamelerini 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylamaları gerektiğini hatırlattı.