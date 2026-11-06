2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusunun ardından öğrenciler sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilenler...