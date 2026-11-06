ARA
DOLAR
50,15
0,21%
DOLAR
EURO
55,94
-0,58%
EURO
ALTIN
6526,00
0,00%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? KYK burs sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl öğrenilir? İşte burs ve öğrenim kredisi sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

· Son Güncellenme:
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusunun ardından öğrenciler sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır? İşte 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

1 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını bildirdi.

2 KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

KYK burs ve kredi taahhütname onayı nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

Bakan Bak, burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, taahhütnamelerini 11 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylamaları gerektiğini hatırlattı.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
0
Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL