VakıfBank'tan 2026 yılı üçüncü çeyrek bilanço değerlendirmesi var

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Bankanın eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 artarak 6,2 trilyon lira oldu. Öz kaynakları yıllık bazda yüzde 35,4 artışla 357 milyar lirayı aşan banka, yılın dokuz ayında 61,3 milyar lira vergi öncesi kar ve 45,5 milyar lira net dönem karı elde etti.

Bankanın dokuz aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı. Toplam mevduatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artarak 4 trilyon liranın üzerine çıkan VakıfBank'ın TL mevduat hacmi de yıllık bazda yüzde 31,1 artışla 2,9 trilyon liraya ulaştı.

VakıfBank'ın nakdi kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artarak 3,6 trilyon liraya yaklaşırken, gayrinakdi kredileri yüzde 34,5 artışla 1,1 trilyon lirayı aştı.

Böylece bankanın ekonomiye sağladığı toplam nakdi ve gayrinakdi kredi desteği yıllık bazda yüzde 34 artarak 4,7 trilyon liraya ulaştı.

"Kaynaklarımızı ekonomimiz için kalıcı değer oluşturan alanlara yönlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, güçlü bilanço yapısı ve "kalkınma odaklı değer bankacılığı" anlayışı doğrultusunda, kaynaklarını ekonomi için kalıcı değer oluşturan alanlara yönlendirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Arslan, üretim kapasitesini artıran, ihracatı güçlendiren ve istihdam oluşturan yatırımların finansmanını temel öncelikleri arasında gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Eylül sonu itibarıyla 4,7 trilyon liraya ulaşan toplam kredi desteğimiz, reel sektörün finansman ihtiyaçlarına verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Büyüme yaklaşımımızda yalnızca finansman hacmini değil, sağladığımız kaynakların ekonomide oluşturduğu katma değeri de esas alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel finansman imkanlarını ülkemizin kalkınma hedefleriyle buluşturarak, yenilikçi ve sürdürülebilir finansman modelleriyle Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katmaya devam edeceğiz."

Yılın ilk yarısında uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen başarılı finansman işlemlerine üçüncü çeyrekte de yenilerini ekleyerek uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fon yapısını güçlendirdiklerini anlatan Arslan, yılın üçüncü çeyreğinde Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile gerçekleştirdikleri 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarındaki finansman anlaşmasının ardından, İtalya'nın resmi ihracat kredi kuruluşu SACE garantisi altında ING Almanya'dan 10 yıl vadeli 200 milyon avro tutarında yeni kaynak sağladıklarını aktardı.

Arslan, bu işlemlerin de katkısıyla, yılbaşından bu yana farklı finansman yapıları aracılığıyla ülkeye kazandırdıkları yeni uluslararası kaynakların toplamı 9 milyar dolara ulaşırken, yurt dışından sağladıkları toplam kaynak tutarının 25 milyar dolar seviyesine yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası finans kuruluşları ve küresel yatırımcılarla geliştirdiğimiz güçlü işbirlikleri, hem VakıfBank'a hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor. 'Kalkınma odaklı değer bankacılığı' vizyonumuz doğrultusunda, sağladığımız uzun vadeli kaynakları reel sektörümüzün üretim, yatırım, ihracat ve istihdam kapasitesinin artırılmasına, yeşil dönüşümün desteklenmesine ve deprem bölgesinin yeniden inşasına yönlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi finansman çözümleri geliştirerek sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaya devam edeceğiz."