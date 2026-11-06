Premium segmentte tasarım, teknoloji ve konforu bir araya getiren DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik versiyonunda 900 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor.

Markanın premium SUV segmentindeki yeni temsilcisi DS N°7 ise Pallas Hybrid 145 donanımında 800 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi, Étoile Hybrid 145 donanımında ise 1 milyon 800 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneğiyle sunuluyor. Bunlara ek olarak, kasım ayı boyunca DS modellerinde geçerli takas desteği de müşterilere alternatif bir satın alma avantajı sağlıyor.