Premium segmentte tasarım, teknoloji ve konforu bir araya getiren DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik versiyonunda 900 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor.
Markanın premium SUV segmentindeki yeni temsilcisi DS N°7 ise Pallas Hybrid 145 donanımında 800 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi, Étoile Hybrid 145 donanımında ise 1 milyon 800 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneğiyle sunuluyor. Bunlara ek olarak, kasım ayı boyunca DS modellerinde geçerli takas desteği de müşterilere alternatif bir satın alma avantajı sağlıyor.
Fütüristik zarafeti, kusursuz tasarım çizgileri ve ileri teknolojiyi seyahat sanatıyla buluşturan DS Automobiles, Kasım ayında premium otomobil deneyimini finansman seçenekleriyle sunuyor. Bu kapsamda, markanın tasarım, konfor ve teknoloji alanındaki uzmanlığını yansıtan DS N°4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik versiyonunda 900 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli ticari kredi fırsatı bulunuyor. Markanın yeni nesil SUV modeli DS N°7'nin Pallas Hybrid 145 versiyonunda 800 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi, Étoile Hybrid 145 versiyonunda ise 1 milyon 800 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli ticari kredi imkânı sunuluyor. DS Automobiles, finansman kampanyalarından ayrı olarak sunduğu takas desteğiyle de mevcut aracını yenilemek isteyenlere kasım ayına özel fırsatlar sunuyor.
DS 7'nin yerini alan yeni nesil DS N°7, heykelsi tasarımı, güçlü gövde yapısı ve rafine detaylarıyla premium SUV segmentine farklı bir yorum getiriyor. Markanın yeni tasarım anlayışını yansıtan DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ön ızgarası, ışıklı çizgileri ve aydınlatmalı DS logosuyla etkileyici bir ışık imzası oluşturuyor. İç mekânda Fransız zanaatkârlığını ileri teknolojiyle buluşturan model, doğal ahşap kaplamalar, inci dikiş detayları ve saat kayışından ilham alan koltuk tasarımlarıyla ayrıcalıklı bir atmosfer sunuyor.
16 inçlik merkezi multimedya ekranı, DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemi ve DS DRIVE ASSIST sürüş destek teknolojileriyle donatılan DS N°7, teknolojiyi konforlu ve sezgisel bir sürüş deneyiminin parçası haline getiriyor. 145 BG sistem gücündeki yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle sunulan model, elektrik motoru desteği sayesinde şehir içi sürüşlerin yüzde 50'sine kadar elektrikli sürüş imkânı sağlayabiliyor. İzolasyonlu panoramik cam tavanı, geniş yaşam alanı ve 560 litrelik bagaj hacmiyle DS N°7, uzun yolculuklardan günlük kullanıma kadar farklı ihtiyaçları Fransız lüksü ve seyahat sanatıyla buluşturuyor.