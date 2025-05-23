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Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)

Borsa İstanbul'da 26-30 Mayıs haftası temettü dağıtacak şirketler arasında Coca-Cola İçecek (CCOLA) A.Ş. de yer alıyor. Peki, Coca-Cola'da temettü ödeme tarihi ve miktarı ne zaman? İşte detaylar:

09 Nisan 2025 | 09:22
Son Güncellenme: 23 Mayıs 2025 | 17:35
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)

Temettü, bir şirketin dönem sonunda elde ettiği kârın ortaklara nakit veya hisse senedi olarak dağıtılan kısmıdır. Borsa İstanbul'da yeni haftada temettü dağıtacak şirketler arasında Coca Cola İçecek A.Ş. de bulunuyor. Şirket pay başına brüt 1,0721999 TL, net 0,9113699 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025.

Şirket Nisan ayında temettü kararıyla ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 14.813.376.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 3.000.099.877,06 TL'nin 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Şirketimiz 2024 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,0722 TL brüt (1,0722 TL net), diğer hissedarlara ise 1,0722 TL brüt (0,91137 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2024 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu aşağıda sunulmaktadır.
 

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