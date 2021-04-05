Borsada inişli-çıkışlı seyir devam ediyor. 19 Mart’taki 1.528’den 23 Mart’ta 1.377’ye hızla geri çekilen BİST-100, geçen hafta başındaki yükselişte 1.400 üzerini test etse de bu seviyenin üzerinde kalıcı olamamıştı.

Hafta sonuna doğru endeks, 1.420’ü geçmeyi başardı. Ancak BİST Bankacılık Endeksi’nde düşüş trendi kırılamadı. Bu nedenle 1.400 seviyesinin hala önemli direnç konumunda olmaya devam ettiği, yükseliş hareketinin devamlılığı için ilk etapta 1.400’ün üzerinde kalıcılığın şart olduğu ifade ediliyor.

Bu olursa 1.425 ve 1.430’a doğru hareketler görülebileceği tahmini de yapılıyor. Dalgalı piyasada dikkatli olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar; çeşitlendirilmiş bir portföy önerisinde bulunuyor.

Bu konuda detaylı analizleri ve portföy dağılım önerilerini piyasa giriş haberimizde detaylarıyla bulabilirsiniz.

PİYASA GÜNDEMİ

5 NİSAN PAZARTESİ

TÜİK, TÜFE verilerini açıklayacak.

14 NİSAN SALI

ABD’de TÜFE verileri duyurulacak.

15 NİSAN PERŞEMBE

TCMB, faiz kararını paylaşacak.