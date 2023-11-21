Bu yıl daha önce 2 kez yatırımcılarına temettü dağıtan Doğus Otomotiv (DOAS) 3. kez temettü vermeye hazırlanıyor. Doğuş Otomotiv’in (DOAS) temettü kararı yönetim kurulu toplantısında onaylanmıştı. Şirket net pay başına 5,11 TL temettü ödemesi yapacak. DOAS temettü tarihleri de kesinleşmiş durumda.

DOAS TEMETTÜ TARİHİ KASIM 2023

Doğuş Otomotiv 24 Kasım tarihinde pay başı net 5,11 TL temettü dağıtacak. Ödeme tarihi ise 28 Kasım.

Doğuş Otomotiv dün KAP'a temettü ile ilgili açıklama yapmış ve şu bilgileri vermişti: "Şirketimiz olağanüstü genel kurulunca; Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına karar verilmiştir".

