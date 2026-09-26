Toyota Türkiye 4 milyonuncu aracını banttan indirdi

Toyota'nın Avrupa'daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan ve Sakarya Fabrikası’nda ürettiği Toyota C-HR ve Corolla modellerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), 4 milyonuncu aracını üretti. TMMT, C-HR Hybrid üretimiyle başlayan hibrit araç üretiminde de 10’uncu yılını geride bıraktı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan üretim tesisinde 4 milyonuncu aracın banttan indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, TMMT yönetimi, çalışanları ile Toyota Motor Corporation yöneticisi Mitsuhiro Morita ile Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Richard Kenworthy de katıldı.

Mitsuhiro Morita: “TMMT, Toyota’nın küresel üretim ağı içinde özel bir yere sahip”

Toyota Motor Corporation yöneticisi Mitsuhiro Morita, TMMT’nin kurulduğu günden bu yana Toyota’nın küresel üretim ağı içinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Toyota Türkiye olarak kaliteye bağlılığınız, Kaizen’e adanmışlığınız ve yerinde inceleme ruhunuz ile Toyota’nın dünya çapındaki başarısına önemli katkılar sağlıyorsunuz” dedi.

TMMT’nin Toyota ailesinin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Mitsuhiro Morita, Japonya’daki fabrikalarla sürdürülen insan, bilgi ve deneyim paylaşımının güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade ederek, TMMT’nin Avrupa’daki Toyota üretiminin önemli merkezlerinden biri haline gelmesinden duyduğu gururu dile getirdi.

“Toyota Corolla’nın 60. yılını kutluyoruz”

Toyota olarak bu yıl Corolla’nın 60. yılını kutladıklarını belirten Mitsuhiro Morita; Sakarya’da üretilen ilk Corolla’dan C-HR Hybrid’e kadar TMMT’nin bu küresel hikâyenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Morita, “TMMT’nin kuruluşundan bu yana emek veren ve bugün aramızda bulunan kıdemli çalışma arkadaşlarımızı ayrıca kutlamak istiyorum. Onların cesareti, bağlılığı ve özverisi TMMT’nin temellerini oluşturdu. Sahip oldukları Toyota ruhunu gelecek nesillere aktarmaları ise bu mirasın en değerli parçasıdır,” dedi.

Richard Kenworthy: “TMMT’nin başarısında çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının katkısı büyük”

Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Richard Kenworthy, TMMT’nin başarısında çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının önemli katkısı bulunduğunu belirtti. TMMT’nin güçlü üretim kültürü, profesyonelliği ve çalışanlarının işe duyduğu tutkuyla Toyota’nın global üretim ağı içinde önemli bir konuma ulaştığını ifade eden Kenworthy, Türkiye’nin otomotiv sanayisindeki gücüne de dikkat çekti.

“Toplumsal değer yaratmaya ve daha iyi otomobiller üretmeye devam edeceğiz”

Otomotiv dünyasının hızla dönüştüğünü vurgulayan Kenworthy, TMMT’nin esneklik, kalite anlayışı, rekabetçilik ve yetkin insan kaynağının gelecekteki başarılarının temelini oluşturacağını söyledi. Kenworthy, “Bizi bugüne taşıyan aynı takım ruhuyla, müşterilerimiz, toplum ve gelecek nesiller için değer yaratmaya; ‘daha iyi otomobiller’ üretmeye, çoklu mobilite yaklaşımımızı desteklemeye ve karbon nötrlüğü yolculuğumuza katkı sağlamaya devam edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Murat Bülbül: “4 milyonuncu aracımızı üretmenin gururunu yaşıyoruz”

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Murat Bülbül, “TMMT olarak Sakarya’da 4 milyonuncu aracı üretmenin ve hibrit üretiminin 10’uncu yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Bülbül, sözlerine şöyle devam etti: “32 yılı üretim ve 2 yılı hazırlık olmak üzere toplam 34 yılı aşkın geçmişimizde ulaştığımız bu kilometre taşı, yalnızca bir üretim başarısı değil; insanımıza, üretim gücümüze, kalite anlayışımıza ve birlikte çalışma kültürümüze duyduğumuz güvenin somut bir göstergesidir.”

Bülbül, Corolla üretimine 1994 yılında başlandığını belirterek, 2002 yılında başlayan ihracat yolculuğu ve son 10 yıldır Sakarya’da başarıyla gerçekleştirilen hibrit üretiminin, TMMT’nin Türkiye’nin üretim ve ihracat gücüne yaptığı katkının önemli göstergeleri olduğunu söyledi.

“Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan en önemli gücümüz, Toyota üretim kültürünü Türkiye’nin güçlü insan kaynağı ve üretim kabiliyetiyle buluşturmamız oldu” diyen Bülbül, “Deprem, pandemi ve küresel krizler gibi zorlu dönemleri de aynı dayanışma ve çözüm üretme kültürüyle birlikte aştık. Bugün TMMT’nin kalite ve üretim performansı, yıllar içinde hep birlikte oluşturduğumuz bu güçlü kültürün eseridir” diye konuştu.

“Dönüşümü izleyen değil, yön veren fabrikalardan biri olmak istiyoruz”

Otomotiv sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiğini vurgulayan TMMT Genel Müdürü ve CEO’su Murat Bülbül, TMMT’nin hedefinin bu dönüşümü yalnızca takip eden değil, Toyota dünyasında yön veren fabrikalardan biri olmak olduğunu söyledi.

Bülbül, “Yeni teknolojiler, üretim kabiliyeti, kalite ve insan gelişimi alanlarında kendimizi sürekli geliştirerek ‘Yeni Çağın Lider Fabrikası ve Küresel İhracat Merkezi’ olma hedefiyle ilerliyoruz. Bu hedefe ulaşırken bizi biz yapan değerlerimizden kopmadan, ‘Neden?’ diye sormaktan ve Kaizen kültürümüzü geleceğe taşımaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Bülbül, bu hedefe ulaşmada çalışanların emeği, bilgisi ve gelişime olan inancının en önemli güç olmaya devam edeceğini belirterek, TMMT çalışanlarına, Toyota ailesine, tedarikçilere, iş ortaklarına, paydaşlara ve ailelere teşekkür etti.

“TMMT’nin temelinde Toyota kültürü, müşteri odaklılık ve sürekli gelişim var”

Üretimin başlangıcından bu yana fabrikada hizmet vermeye devam eden çalışanlar adına TMMT Kalite Güvence Grubu Müdür Yardımcısı Serkan Balcı konuştu. Balcı, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ailesine 13 Eylül 1993’te, fabrika henüz inşaat halindeyken katıldığını belirterek, üç aylık Japonca eğitimin ardından dört aylık üretim eğitimi için Japonya’daki Takaoka Fabrikası’na gönderildiğini anlattı. Balcı, kuruluş döneminde önlerinde hazır bir örnek olmadığını, ancak hayallerinin ve başaracaklarına olan inançlarının bulunduğunu ifade etti. Japonya’daki eğitimin ardından Türkiye’ye dönerek üretim proseslerini kurduklarını ve yeni çalışma arkadaşlarını eğittiklerini anlatan Balcı, geçen 32 üretim yılının ardından TMMT’nin Türk sanayisinin gurur duyduğu ve kardeş Toyota fabrikalarına örnek gösterilen bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi.

