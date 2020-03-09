Dolar/TL kurunda 6,10 seviyesine dikkat - Ekonomist

Dolar/TL kurunda 6,10 seviyesine dikkat
Koronavirüsü endişeleri nedeniyle ABD tahvil faizlerinde sert düşüş yaşanırken 18 Mart’taki toplantısında da FED’in yeni önlemler almak durumunda kalacağı düşüncesi güçlenmeye başladı.
Bu süreçte doların değer kaybettiği görülüyor. Piyasalar koronavirüsüne yönelik haberleri ve jeopolitik risk algısını takip etmeyi sürdürüyor.
Dolar/TL kurunda 6,0750 ilk destek, 6,1100 ise ilk direnç olarak izlenebilir. Hızlı bir şekilde yön değiştiren risk iştahının artan koronavirüsü endişeleriyle yeniden baskı altında kalmasının da TL açısından negatif olduğu söyleniyor.
İçeride ise Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlib bölgesinde ateşkes kararı alındı. Yurtdışında kırılganlık sürdükçe TL’nin ortaya farklı bir tablo koyması beklenmiyor. Diğer taraftan 6,10’un yeniden aşılmış olmasının ise kısa vadede açıdan risk yarattığı ifade ediliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?