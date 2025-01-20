Halka arz gelirinin yüzde 70’ini tahsili gecikmiş alacak alımında kullanacaklarını söyleyen Dünya Varlık Genel Müdürü Nida Çetin, “Bankalara ya da finansal kuruluşlara borcu olanları finansal özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Kişiye özel sunduğumuz ödeme seçenekleriyle bugüne kadar alacakların yüzde 80’ini sulh yolu ile çözmüş olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz” dedi.



Dünya Varlık, Borsa İstanbul’a (BİST) geliyor. Açıklamaya göre şirket, bankalar ve finansal kuruluşların alacak portföylerine yatırım yapıyor ve tahsilat süreçlerini yönetiyor.

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Halka arzda; sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 65 milyon 200 bin TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek. Toplanan talebin satışa sunulan miktardan fazla olması halinde, mevcut ortaklardan Vector Holdings ve EBRD’e ait toplam 13 milyon 40 bin TL nominal değerli payın ek satışı da opsiyon olarak kullanılabilecek.

HALK ARZ TARİHİ VE FİYATI

İnfo Yatırım liderliğinde 22, 23, 24 Ocak tarihlerinde 38,44 TL sabit fiyatla halka arz edilecek Dünya Varlık hisselerinin yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Halka arz gelirinin yüzde 70’i tahsili gecikmiş alacak alımında, yüzde 30’u ise muhtelif finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Dünya Varlık Genel Müdürü Nida Çetin'in paylaştığı bilgilere göre Dünya Varlık 30 Eylül 2024 itibariyle 5,6 milyar TL’lik toplam aktif büyüklüğüyle sektörden yüzde 19 pay alıyor. Söz konusu dönem itibariyle 5,3 milyar TL’lik net kredi büyüklüğüyle sektörün yaklaşık yüzde 24’üne sahip Dünya Varlık, 1,8 milyar TL’lik net faiz geliriyle de sektörden yüzde 17 pay alıyor. Dünya Varlık’ın 30 Eylül 2024 itibariyle son 12 aylık net karı ise 912 milyon TL olarak gerçekleşti.

HALKA ARZ HEDEFİ

Dünya Varlık’ın halka arzıyla hem şirketin hem de sektörün bilinirliğinin artmasını hedeflediklerini anlatan Nida Çetin, şöyle konuştu: “Biz şeffaf olmayı, görünür ve erişilebilir olmayı önemsiyoruz. Halka arz bu açıdan bizim için çok önemli. Bankaların ve finans kuruluşlarının verdiği kredilerden ödenmeyenleri devralıyoruz. Ardından borçlularla bir ödeme planı üzerinde anlaşarak tahsilatı gerçekleştiriyoruz. Böylece borçluları finansal özgürlüğüne kavuşturuyoruz. Kişiye özel sunduğumuz ödeme seçenekleriyle bugüne kadar söz konusu alacaklardan sağladığımız tahsilatın yüzde 80’ini karşılıklı mutabakata vararak, sulh yolu ile sonuçlandırmış olmaktan da gurur duyuyoruz.”

HALKA ARZ GELİRİNİN YÜZDE 70’İ TGA ALIMINDA KULLANILACAK

Halka arz gelirinin yüzde 70’ini tahsili gecikmiş alacak alımında kullanacaklarını hatırlatan Nida Çetin, “Önümüzdeki dönemde bankaların yapmasını beklediğimiz tahsili gecikmiş alacak (TGA) satışlarına hazırlık yapıyoruz. Dünya Varlık olarak bankalarda kullanılmamış ciddi limit boşlukları bulunan ve borçlanma seviyesi görece düşük bir firmayız. Şirket giderlerimizi azaltmak, karlılığımız ve dolayısıyla özkaynaklarımızı daha güçlü hale getirmek amacıyla halka arz gelirimizin yüzde 30’unu da finansal borçların ödemesinde kullanacağız” diye konuştu.

Dünya Varlık’ın önümüzdeki yıllarda da toplam aktifler, net kredi ve özkaynak büyüklüğünde sektör liderliğini sürdüreceğinin altını çizen Nida Çetin, şunları söyledi: “2012 yılından bu yana yaptığımız tahvil ihraçları sürecinde sermaye piyasası yatırımcıları ile kurduğumuz bir güven ortamı var. Ayrıca EBRD ile imzaladığımız uzun vadeli kredi sözleşmeleri de Dünya Varlık’ın gücünü ortaya koyuyor. Bunların yanı sıra operasyonel süreçlere yatırım yaparak verimliliğimizi sürekli artırıyor, gerçekleştirdiğimiz portföy yatırımları ile tahsilat performansımızı yükseltiyoruz. Güçlü sermayemiz, uluslararası tecrübesi olan ortaklık yapımız, 17 yıllık sektör tecrübemiz ve 1,6 milyon borçluya ait verinin hem tahsilat performansı hem de portföy değerlemeleri açısından bize sağladığı avantaj ise yadsınamaz. Halka arz ileri dönük çok daha güçlü ve kararlı adımlar atmamızı ve sektör öncüsü konumumuzu güçlendirmemizi sağlayacak.”