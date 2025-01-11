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“Batarya işinde Çin’le iş birliği gündemde”

Zorlu AVM’nin satışı haberine “doğru değil” diyen Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, grubun bu yıl farklı alanlarda 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını söylüyor. Köksal, “Batarya üretiminde Çin ile iş birliği gündeme gelebilir” diyor.

11 Ocak 2025 | 12:19
“Batarya işinde Çin’le iş birliği gündemde”

Zorlu Holding’te CEO’luk görevini altı ay önce üstlenen Cem Köksal, 2025’te 700 milyon dolarlık yatırım planlayan grubun stratejik adımlarına kaptanlık edecek. 31 bin çalışana sahip Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Zorlu’nun yatırımlarına yeni iş anlayışıyla liderlik edecek olan Cem Köksal, yapay zekayla birlikte akıllı yaşam, akıllı ulaşım, akıllı şehirler gibi geleceği şekillendiren yenilikçi işlere yatırım konusunda ciddi mesai yürütüyor.

2024’ü 5,5 milyar dolar ciroyla kapatan grubun, önümüzdeki üç yıllık süreçte yüzde 50 büyüme hedeflediğini söyleyen Cem Köksal, bu doğrultuda iş seyahatlerini hızlandırmış durumda. Şu ara Çin’e sık ziyaret gerçekleştiren Cem Köksal, bu seyahatlerin batarya konusundaki girişimlerle ilgili olduğunu söylüyor. Köksal, bataryanın en önemli parçası olan hücre merkezi konusunda Çin ile iş birliğinin gündeme gelebileceğini kaydediyor. Yılın ilk röportajını Ekonomist’e veren Cem Köksal, grubun 2025 yılı hedeflerini Ekonomist’e anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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