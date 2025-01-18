Temeli 64 yıl önce bakkaliye dükkanı ile atılan market zinciri halka az oluyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Hızlı tüketim perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz sürecinde geri sayım başladı. Mopaş’ın halka arz başvurusu bu hafta SPK tarafından onaylandı. Halk arz tarihi ise 21-22-23 Ocak.

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz işleminde; 43 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı, 14 milyon 330 bin TL’lik kısmı ortak satışı olmak suretiyle toplam 57 milyon 330 bin TL’lik nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz işlemi; İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arz sonrası şirketin sermayesi 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye çıkarılmış olacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 35 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da “MOPAS” koduyla işlem görmesi planlanıyor.

Halka açıklık oranının yüzde 21 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2 milyar 6 milyon 550 bin TL olması hedefleniyor.

ŞİRKET HAKKINDA: KAÇ MAĞAZASI VAR? İSMİ NERDEN GELİYOR?

Şirketten yapılan açıklamada ise tarihçe ve market zinciri hakkında şu bilgiler veriliyor:

Mopaş’ın temelleri, kurucu Fazıl Narman tarafından 1961 yılında Erzurum'da açılan ilk bakkaliye dükkanı ile atıldı. Ticaret hayatına bu başlangıçla adım atılıp 1986 yılında İstanbul Bayrampaşa’da 2 adet süpermarket açılarak perakende sektörüne giriş yapıldı. Mopaş markası ise, 1996 yılında İstanbul, Kadıköy Moda ve Hasanpaşa’da süpermarket işletmeciliğine başladı. Mopaş ismi ilk mağazaların isimlerinin aranjmanından oluşturuldu. Mopaş, 2025 Ocak verilerine göre İstanbul’da 104 ve Kocaeli’de 23 olmak üzere 2 ilde toplam 127 mağaza ile faaliyet gösteriyor. Mopaş’ın yanı sıra Seçkin Seracılık, Seçkin Peynircilik, Güneş Enerjisi Santralleri ve Mopaş Et Entegre Tesisi gibi yatırımları da bulunuyor. Nielsen'in Eylül 2024 verilerine göre, Mopaş’ın ulusal zincirler arasındaki pazar payı %2,6 ve lokal zincirler arasındaki pazar payı %22,9. 2024 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 3 bin 400 çalışanı bulunan Mopaş, 2025 yılında 9 ila 10 yeni mağaza açmayı ve buna bağlı olarak da 200 ila 250 çalışana yeni istihdam hedefliyor.

