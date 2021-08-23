Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa pazarı için 1 tonluk ticari araçların yeni nesil tamamen elektrikli ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek üzere Ford Otosan’a 650 milyon Euro kredi sağlayacak.
Finansman paketi, EBRD’nin kendi kaynaklarından 175 milyon Euro kredi ile EBRD’nin A/B sendikasyon kredisi yapısı çerçevesinde diğer kredi verenlerden sağladığı 475 milyon Euro’luk krediden oluşuyor.
EBRD’nin toplam kredi tutarı için kayıtlı borç veren olduğu modelde; diğer ticari bankalar ve özel sektör kredi sağlayıcıları krediye piyasa koşullarında katılıyor.
Katılımcı kreditörler arasında; Akbank AG, Bank of China, BNP Paribas, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Green for Growth Fund, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Mediobanca, MUFG, QNB ve Société Générale var.
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