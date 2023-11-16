Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz onayı verdiği son şirketler arasında Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ de vardı. Kurul, Ekos Teknoloji'nin 12,77 liradan halka arz başvurusunu onayladığını duyurmuştu. Ekos Teknoloji ve Elektrik halka arzı için 15-16 Kasım'da talep toplandı. Halka arza ilişkin detaylı rakamlar henüz açıklanmadı. Ancak yatırımcıların hesabına düşen pay adedi bu akşam belli oldu. İşte detaylar:

EKOS ELEKTRİK VE TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERDİ?

Ekos Teknoloji halka arzında 60 milyon pay dağıtımı yapılacağı duyurulmuştu ve halka arz büyüklüğünün 766 milyon lira olması bekleniyordu. Bu akşam yatırımcıların hesaplarına paylar yansıdı. Ekos halka arzında yatırımcılara 18-19 adet pay dağıtımı yapıldı.

EKOS ELEKTRİK VE TEKNOLOJİ HAKKINDA

EKOS'un internet sitesine göre şirket elektrik üreticilerinin, şebeke operatörlerinin, endüstriyel ve ticari tüketicilerin elektrik altyapısı alanlarında üretim ve satış faaliyetlerini yürüten bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı. Yine firmanın sitesine göre şirketin kökeni elektrik şebekeleri ve trafo merkezlerinin yapımında ekipman toptancısı ve bir EPC olarak faaliyetlerine başladığı 80’li yılların başına uzanıyor.

EKOS Teknoloji ve Elektrik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, AA'ya yaptığı açıklamada Balıkesir'de 46 bin metrekare üzerine kurulu üretim tesislerinin bulunduğunu, Portekiz, Cezayir, Senegal ve Bangladeş'te faaliyet gösterdiklerini anlatmıştı. Dağıtım ve iletim şebekesi için orta gerilim trafo merkezleri ve anahtarlama ekipmanları ürettiklerini aktaran Akbaş, aynı zamanda elektrik, otomasyon ve SCADA (Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) işleri yaptıklarını, 20 senedir Türkiye ve Cezayir'de General Electric şirketinin katma değerli distribütörü olduklarını belirtmişti. Akbaş, 2022'de EKOS Mobilite ismiyle şirket kurduklarını ve 2023'te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrikli araç şarj istasyonu lisansı aldıklarını söylemişti.

Akbaş, halka arz kararını kurumsallaşmayı daha ileriye taşımak ve kişilerden bağımsız şirket olmak için aldıklarını da söylemişti.

FON KULLANIM YERLERİ

Şirket tarafından fon kullanım yerleri için şu bilgiler verilmişti:

- %25/30 İşletme Sermayesinin güçlendirilmesi

- %25/30 Enerji Depolama, E-House üretim tesisi ve yeni yatırımlar

- %15/25 Mevcut Fabrikada Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar

- %5/10 Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması Ve İlave Üretim Hattı

- %5-10 Enerji Üretimi ve Depolanmasına İlişkin GES, RES Yenilenebilir Enerji Santralleri Yatırımı

- %4-6 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmeti Yatırımı

- %4-6 İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi

