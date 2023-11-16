Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 2 yorum

Son dönemde Borsa İstanbul’un (BİST) kritik teknik seviyelere yaklaştıkça zorlanması dikkat çekiyor. Endeksin ayın başından bu yana sergilediği performansa bakıldığında ise artı bölgede olunsa da global borsaların gerisinde kalındığını da görülüyor.

“GENELE YAYILAN GÜÇLÜ BİR İYİMSERLİK YOK”

BİST-100 Endeksi’nin 100 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 7.525 puanın üzerinde tutunmasını pozitif bulan ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Kıdemli Müdürü Murat Akyol’a göre; yukarı yönlü denemelerin oldukça cılız kalması ise büyük resimde şimdilik anlamlı bir iyileşme görmemize izin vermiyor. Özellikle 7.800 puan geride bırakılmadan kısa vadeli görünümde kalıcı bir toparlanma görülmesinin kolay olmayacağını düşünen Akyol; “Son bir haftalık performansa baktığımızda artı bölgede seyreden hisse oranının yüzde 25 civarında olması da genele yayılan kuvvetli bir iyimserlik oluşmadığını teyit eder nitelikte. Endekste 7.400’den 8.000’e kadar 100’er puanlık aralıkları ise teknik açıdan önemli seviyeler olarak izliyoruz” diyor.

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; ülke risk priminin son 30 ayın en düşük seviyesine gerilediği, TL ve yerel tahviller için uluslararası bankaların olumlu raporlar yazdığı bir ortamda Borsa İstanbul’daki zayıflığı temel nedenlerden çok pozisyonlanmayla açıklayabildiğini söylüyor. Bireysel yatırımcının hisseden mevduat ve tahvile yönelmesinin ve kârlı kaldıraçlı pozisyonların kapatılmasının piyasada baskı yarattığını kaydeden Gürleyen; satışın yerleşik yatırımcı ağırlıklı kurumlarda olmasının ve yabancı işlemlerinin alış ağırlıklıya dönmesinin ise dikkat çektiği üzerinde de duruyor.

SERBEST NAKİT AKIMI ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

Borsada son durum böyleyken hisse tercihleri de konjonktüre ve beklentilere göre değişiyor. Son olarak Yatırım Finansman, hisse önerilerinde bir güncellemeye gitti ve model portföyüne Türk Telekom’u ekledi. Türk Telekom’un iş modelinin yüksek serbest nakit akım üretme kabiliyetine sahip olduğunu belirten Yatırım Finansman; fiyat ayarlamalarının hem TL'deki değer kaybının hem de Türkiye'deki genel enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle son yıllarda serbest nakit akımı üretiminde düşüş yaşadığına da dikkat çekiyor.

"HEDEF FİYATIMIZ 30 TL"

Yatırım Finansman, Türk Telekom için şu analizi yapıyor:

“Genişbant/mobil ARPU'lar son 48 aylık dönemde (2023 üçüncü çeyrek/2019 üçüncü çeyrek) TL bazında yüzde 168 ve yüzde 103 artmasına rağmen, bu durum dolar bazlı ARPU'larda yüzde 43 / yüzde 36 erozyona yol açarak çeyreksel FVAÖK'ün 0,5 milyar dolarda 0,3 milyar dolara gerilemesine ve çeyreksel nakit akışı üretiminde daha da sert bir düşüşe yol açtı. Daha elverişli düzenleyici ve rekabetçi ortamın önümüzdeki 12 aylık dönemde güçlü bir toparlanmaya yol açmasını bekliyoruz. Yeni fiyatlamaların hem sabitte hem de mobilde mevcut ARPU seviyelerinin oldukça üzerine çıktığını gözlemliyoruz ve bu da toparlanmanın daha da ivme kazanacağı görüşümüzü doğruluyor.”

"GELİR/KÂRLILIKTA REEL BÜYÜME BEKLİYORUZ"

“2023 üçüncü çeyrekte sabit/mobil ARPU büyümesi yıllık bazda yüzde 58 / yüzde 78 olarak gerçekleşmişti ve bu oran Eylül 2023 itibarıyla yüzde 60,9 olan enflasyona yakındı. Enflasyonun 2024 yılının ortasına kadar zirve yapması muhtemel olduğundan, gecikmeli etkilerin de pozitife dönmesini ve gelir/kârlılıkta reel anlamda büyümeye yol açmasını bekliyoruz. Türk Telekom'un nakit akışının (FAVÖK - yatırım harcamaları) 2023'te 288 milyon dolardan 2024’de 545 milyon dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu da şirketin Firma Değeri/Nakit Akışı çarpanını 2023 tahmini olan 14,1x'ten 2024 tahmini olan 7,5x'e düşürüyor ki bu durum uluslararası benzer hisselere göre yüzde 44 iskonto anlamına geliyor. Eğer şirket 2019'daki nakit akış seviyelerine tamamen ulaşmayı başarırsa, nakit akışı verimi yüzde 25'e kadar yükselebilir. Ayrıca lisans uzatımına ilişkin potansiyel haber akışını da potansiyel bir katalizör olarak vurguluyoruz. Hisse için hedef fiyatımız 30 TL seviyesinde olup, yüzde 42 yükseliş potansiyeli sunuyor.”













