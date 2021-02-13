Borsada bilanço dönemi devam ediyor. Borsa şirketlerinden Erdemir, açıkladığı 2020 yılı son çeyrek bilançosunda yıllık bazda net kârını yedi kat artırarak borsanın lokomotifi oldu.

Erdemir, 2020’nin son çeyreğinde 1,6 milyar TL kâr beklenirken 1,86 milyar TL net kâr açıkladı. Bilanço sonuçlarını değerlendiren Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya bu kadar yüksek kârlılıkta, cironun yüzde 57 artması ve kâr marjlarının ciddi iyileşmesinin etkili olduğunu söylüyor.

FVAÖK marjının yüzde 11’den yüzde 26’ya geldiği bilgisini veren Kaya, Erdemir’in geçen yıl yüzde 25’lik temettü sınırı nedeniyle kasada nakdi kaldığını, üstüne gelen kârla beraber net nakdinin 7 milyar TL’ye yükseldiğini aktarıyor. Şirketin bu yıl temettü olarak 6,475,000,000 TL nakit temettü dağıtma kararı aldığını kaydeden Yunus Kaya, bu oranın hisse başı 1,85 TL yaptığını ve son hisse fiyatına göre de yüzde 12 getiri anlamına geldiğini belirtiyor.

Yunus Kaya, analizine şöyle devam ediyor: “Üstelik şirket mart ayında genel kurulu yapıp temettüyü hemen dağıtacak. Bu kadar iyi haberle beraber son iki aydır BİST-100 Endeksi’nde BİM’e yaklaşıp ikinci sırada yer alan Erdemir hissesi , dün itibarıyla BİM’i geçip yüzde 6,76 ile BİST-100’de ağırlığı en yüksek hisse oldu. Temettü beklentisini ve kârlılığını dikkate alırsak önümüzdeki günlerde BİM ile arasını açmasını bekleyebiliriz.’’