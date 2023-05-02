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Fenerbahçe ve Beşiktaş borsada da yatırımcısını sevindirdi

Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe'nin borsada işlem gören hisseleri yüzde 9,98 değer kazanarak 56,75 liraya, Beşiktaş hisseleri de yüzde 4'e yakın yükselişle 12,24 liraya çıktı.

02 Mayıs 2023 | 11:16
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Fenerbahçe ve Beşiktaş borsada da yatırımcısını sevindirdi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı. Lider Galatasaray, Beşiktaş karşısında mağlup olurken, takipçisi Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Pazar günü Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 9,98 artarak 56,75 liradan işlem görürken, saat 10.40 itibarıyla Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 6 düşüşle 8,46 liradan satılıyor.

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e indiren Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 4'e yakın primle 12,24 lira, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 1,5 azalışla 3,35 liradan işlem görüyor.

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