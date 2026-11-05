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Edip Üçok
Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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Cep telefonu operatörleri yolun sonuna mı geldi? SpaceX’ten dev Qualcomm anlaşması

SpaceX, Starlink Mobile'ın ABD genelinde kurulması planlanan karasal 5G ağı için teknoloji şirketi Qualcomm ile işbirliğine gitti.

Cep telefonu operatörleri yolun sonuna mı geldi? SpaceX’ten dev Qualcomm anlaşması

SpaceX, Starlink Mobile’ın ABD genelinde kurmayı planladığı karasal 5G şebeke altyapısı için Qualcomm’u seçti. Yapılan açıklamaya göre, çok yıllı bu iş birliği kapsamında ABD genelinde on binlerce saha ve baz istasyonu kurulacak.

Anlaşma doğrultusunda Qualcomm, Starlink Mobile'ın karasal baz istasyonları için Dragonwing Hücresel Altyapı Platformları'nı sağlayacak. Yüksek kapasiteli Massive MIMO teknolojisini enerji verimliliğiyle birleştirecek olan yeni şebekenin kurulum çalışmalarına 2027 yılında başlanması planlanıyor.

Mobil operatör sektöründe dengeleri değiştirmeyi hedefliyor

Geçtiğimiz dönemde düşük bant spektrum lisansları satın alarak Starlink'i ABD'de tam teşekküllü bir mobil operatöre dönüştürme hamleleri başlatan SpaceX, bu karasal 5G yatırımıyla uydu ağını yerel baz istasyonlarıyla destekleyerek altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca Starlink'i doğrudan tüketiciye hizmet veren bağımsız ve tam teşekküllü bir mobil operatöre dönüştürmek istiyor. Yörüngedeki uydu takımyıldızlarını geniş bir karasal 5G baz istasyonu ağıyla birleştirmeyi amaçlayan bu dev yatırım; yalnızca kırsal alanlarda değil, yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde de kesintisiz, yüksek hızlı ve ultra düşük gecikmeli kapsama alanı sunarak geleneksel mobil operatör sektöründe dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

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Edip Üçok
Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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